新北即日起擴大全額補助帶狀疱疹疫苗對象 接種2劑可省1萬6

新北市即日起擴大補助帶狀皰疹疫苗接種對象，預估有8千人受惠。（圖由衛生局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕為守護高風險族群免於受帶狀疱疹病毒威脅，新北市長侯友宜今天在市政會議宣布，即日起擴大帶狀疱疹疫苗全額補助對象，只要設籍新北市65歲（原住民55歲）以上低收或中低收入戶，且罹患高風險慢性疾病或符合重大傷病項目者，全市13個偏鄉不受疾病限制，皆可至新北29區衛生所免費接種，預估約8000人受惠。

衛生局局長陳潤秋指出，帶狀疱疹好發於長者及免疫力低下族群，感染後會留下慢性神經痛，影響生活品質，甚至增加日後醫療負擔，接種疫苗能預防帶狀疱疹及其併發症。新北市自今年3月14日起全額補助弱勢高風險長者接種帶狀疱疹疫苗，迄今已接種近300人次。

陳潤秋說，目前中央尚未納入常規接種，但疫苗價格昂貴，完整接種2劑費用約1萬6000元，對社會經濟弱勢家庭是一筆負擔，即日起擴大全額補助對象，希望嘉惠更多弱勢高風險長者，守護自身健康。符合資格者可攜帶健保卡、低收或中低收證明、疾病佐證資料等，至新北市29區衛生所免費接種疫苗。

衛生局提醒，除接種疫苗外，加強自身免疫力能有效避免罹患帶狀疱疹，保持健康生活方式，包括規律的作息、避免熬夜、降低生活與工作的壓力、均衡飲食等，可降低帶狀疱疹及併發症發生的風險。

