健康網》午後成瞇瞇眼全身肌無力 醫：新式手術免開胸切骨

2025/09/24 12:01

全身性重症肌無力在經達文西單孔手術後，林口長庚達文西中心主任趙盈凱強調，不必開大刀、不用切開胸骨，終於讓許多病人得以重拾健康。（林口長庚達文西中心主任趙盈凱提供）

全身性重症肌無力在經達文西單孔手術後，林口長庚達文西中心主任趙盈凱強調，不必開大刀、不用切開胸骨，終於讓許多病人得以重拾健康。（林口長庚達文西中心主任趙盈凱提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕33歲妙齡女子飽受全身性重症肌無力困擾，生活影響甚鉅，上午眼睛張得大大的，但到午後開始眼下垂、手無力，面對每況癒下的身體狀況，她決定接受達文西單孔手術，術後一週竟可以在韓團演唱會又蹦又跳。

林口長庚達文西中心主任趙盈凱指出，每年重症肌無力確診約5千多例，過去以傳統手術，須將患者的胸腺擴大切除，需要開胸的大傷口，患者還必須要把胸骨切開、長達25-30cm的大傷口，令她裹足不前，改選擇藥物治療。

但是她經藥物治療1年，卻因病情愈來愈嚴重，竟昏倒了。她心裡想到4歲兒子，怕自己身體無法陪他長大，於是決定接受單孔機器人手術。趙盈凱表示，這個達文西單孔手術只須在劍突下開一個3公分的小切口，即可完成擴大胸腺切除，免除傳統鋸胸帶來的巨大創傷與術後復元困難。

從肌無力、瞇瞇眼 她術後一週在演唱會又唱又跳

令病患驚喜的是，術後恢復極快，她回憶說：「週一動完手術後，即可下床，週三就出院了」，令她樂不可支的是隔一週，可以參加自己心心念念的韓團演唱會。她到了會場如同一般人又唱又跳，過去肌無力之感，一掃而空。

趙盈凱表示，過去傳統手術還有三大隱憂，其一是對側區不易清乾淨，再來是頸部的部分，最害怕的是肋間神經損傷，恐造成病患另類傷害。趙盈凱說，這類手術風險高，胸腺切除不完善時，病人只有剛動完刀有好轉現象。達文西單孔手術在術後一年追蹤中，僅有3.71%的病人有些微不適。

林口長庚醫院自2021年開始布局達文西單孔手術，隔年即啟動臨床試驗，累積乳房外科、泌尿科、大腸直腸外科及胸腔外科等多項臨床案例。至今累積230例手術成果，趙盈凱表示，多項高難度手術，包括阻塞性睡眠呼吸中止症相關的咽喉手術，以及肺部、食道與縱膈腫瘤切除等胸腔外科複雜術式。

林口長庚耳鼻喉部部長暨SP計畫主持人方端仁醫師表示，自2011年執行達文西經口手術首例至今，有15年以上經驗。他形容達文西單孔系統設計，其器械操作靈敏、蛇形內視鏡視野清晰，較以往系統更符合經口自然孔道咽喉手術。

92歲咽旁7.5公分巨大囊袋 經手術後輕鬆嚐美食

方端仁也舉了一位92歲吞嚥困難半年之久的案例，他的咽旁有一個7.5公分巨大囊袋，它又靠近頸動脈，一般醫療院所考慮患者年紀大，可能傾向採取藥物治療，醫療團隊決定採用單孔達文西系統進行經口手術，切除咽旁腫瘤，精巧地剝下與大動脈沾黏部分，將腫瘤完整取下。病人在術後甚至感受不到傷口，恢復之快，再度可以愉快進食，老年人非常開心。

桃園長庚葉集孝副院長表示，此次引進達文西單孔手術系統，長庚已完成近兩萬台達文西手術，其中單孔手術案例亦突破一百例。

