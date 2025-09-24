自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》川普稱孕期吃止痛藥恐致自閉症？ 藥師提研究證據駁

2025/09/24 14:43

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說，乙醯胺酚是孕期退燒止痛的首選藥物，遵循臨床指引、在需要時適度使用，就能兼顧安全與療效；情境照。（圖取自freepik）

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說，乙醯胺酚是孕期退燒止痛的首選藥物，遵循臨床指引、在需要時適度使用，就能兼顧安全與療效；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日美國總統川普因發表婦女於懷孕期間使用含乙醯胺酚成分的止痛藥，可能與胎兒罹患自閉症的風險「非常顯著增加」有關，引起軒然大波。對此，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，依目前醫學文獻或國外大型研究顯示，孕婦使用普拿疼（乙醯胺酚，acetaminophen）均尚未被證實會導致小孩出現自閉症。

疾病成因受多種混雜因素影響

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，雖然早期的研究與部分生物標記研究曾指出，孕期使用乙醯胺酚可能與自閉症風險略有增加相關，但這些發現往往受到多種混雜因素影響，例如：遺傳、母體疾病以及社會經濟狀況等；且多數研究也難以完全排除這些偏差，因此其結果仍需謹慎解讀。

此外，洪正憲說，根據最新的大型全國性世代研究或是嚴格的兄弟姊妹對照分析顯示，當控制家庭遺傳和環境混雜因素後，孕期使用乙醯胺酚與兒童自閉症、注意力缺陷過動症（ADHD）或智能障礙的風險並無顯著相關。且根據2024年JAMA發表的瑞典全國世代研究，兄弟姊妹對照分析顯示，孕期使用乙醯胺酚與自閉症的風險比值為0.98（95% CI, 0.93-1.04），不具統計學意義，其他相關研究也呈現類似結果。

適時適度使用兼顧安全與療效

另，洪正憲指出，美國食品藥品管理局（FDA）和美國兒科學會（AAP），目前也均未建議孕婦因自閉症風險而避免使用乙醯胺酚，但強調應根據臨床需要審慎使用。臨床上，乙醯胺酚仍是孕期首選的退燒止痛藥物，但建議僅在有明確適應症時使用，避免長期或不必要的暴露

洪正憲特別叮嚀，依現有的醫學證據，並不支持孕婦使用乙醯胺酚會導致小孩自閉症。乙醯胺酚是孕期退燒止痛的首選藥物，只要遵循臨床指引、在需要時適度使用，就能兼顧安全與療效。

洪正憲強調，在懷孕過程裡，媽媽們已經承受了足夠的辛苦與擔憂，因此不要再被片段或誤導的資訊增加不必要的恐懼。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中