自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

投資上百億 台中市立老人復健綜合醫院試營運

2025/09/24 12:42

台中市立老人復健綜合醫院位於北屯區太原路，由中國醫藥大學體系經營。（院方提供）

台中市立老人復健綜合醫院位於北屯區太原路，由中國醫藥大學體系經營。（院方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市立老人復健綜合醫院（委託財團法人中國醫藥大學興建經營），今（24日）開始試營運，預計今（2025）年底12月6日正式開幕，醫院在3年前（2022）由台中市府以BOT案委託財團法人中國醫藥大學興建經營，總投資超過百億元，院方強調，「不只銀髮長照，是從出生前孕產起的全齡照護。」

台中市立老人復健綜合醫院位於北屯區太原路三段，原址為1991年委託弘光科技大學附設的老人醫院，2021年合約結束，拆除重建，由中國醫藥大學取得50年興建經營權，中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，透過BOT（民間興建營運後轉移模式），在台中市府指導下共同打造，將以市立醫院規格，整合中醫大曁醫療體系醫療與研究資源，提供醫學中心高品質醫療團隊及設備。

院方規劃南北兩大園區，共1427床，北院區為老人暨綜合醫療大樓，營運初期開放內、外、兒科、婦產科、麻醉科、放射診斷科、急診及臨床病理科，共8科門診服務，將逐步開放復健、中醫，醫護透露，「還有日照銀髮服務」，60名醫護專責照護老人家，部分床位為公費補助。

市立醫院院長張坤正表示，南院區整合日間照護中心、住宿型長照及後續開放的智慧失智照護專區，醫院定位為AI智慧醫院，「從預防到治療、從急救到長照」全齡照護，歡迎民眾體驗「一支手機打通關」，以及一條龍緊急後送系統醫療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中