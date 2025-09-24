投資上百億 台中市立老人復健綜合醫院試營運

台中市立老人復健綜合醫院位於北屯區太原路，由中國醫藥大學體系經營。（院方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市立老人復健綜合醫院（委託財團法人中國醫藥大學興建經營），今（24日）開始試營運，預計今（2025）年底12月6日正式開幕，醫院在3年前（2022）由台中市府以BOT案委託財團法人中國醫藥大學興建經營，總投資超過百億元，院方強調，「不只銀髮長照，是從出生前孕產起的全齡照護。」

台中市立老人復健綜合醫院位於北屯區太原路三段，原址為1991年委託弘光科技大學附設的老人醫院，2021年合約結束，拆除重建，由中國醫藥大學取得50年興建經營權，中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，透過BOT（民間興建營運後轉移模式），在台中市府指導下共同打造，將以市立醫院規格，整合中醫大曁醫療體系醫療與研究資源，提供醫學中心高品質醫療團隊及設備。

院方規劃南北兩大園區，共1427床，北院區為老人暨綜合醫療大樓，營運初期開放內、外、兒科、婦產科、麻醉科、放射診斷科、急診及臨床病理科，共8科門診服務，將逐步開放復健、中醫，醫護透露，「還有日照銀髮服務」，60名醫護專責照護老人家，部分床位為公費補助。

市立醫院院長張坤正表示，南院區整合日間照護中心、住宿型長照及後續開放的智慧失智照護專區，醫院定位為AI智慧醫院，「從預防到治療、從急救到長照」全齡照護，歡迎民眾體驗「一支手機打通關」，以及一條龍緊急後送系統醫療。

