台北校園流感通報創新高 學生優先施打疫苗

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局統計，上週台北校園流感通報人次創113年以來，單週通報量新高。9月至今，累積通報超過3500人次，為去年同期的4.6倍。衛生局為因應疫情，公布自10月1日起，國內分兩階段提供公費流感及新冠疫苗接種，其中學生族群為第一階段施打對象。若學生無法於學校接種，仍可持學校發放的「補種通知單」前往合約院所補種。

今年9月起校園流感疫情快速上升，台北市政府衛生局統計，上週 （9/14-9/20）臺北市校園流感通報1,645人次，為113年以來單週通報量新高，9月1日開學日至20日累計通報3,548人次，為去年同期757人次的4.6倍。衛生局提醒，校園流感升溫，教職員工及學生如有呼吸道症狀應佩戴口罩儘速就醫，並落實生病不上班、不上課，以降低群聚事件發生。

衛生局表示，流感傳播力強，潛伏期通常為1至4天，症狀出現前一天即可能具傳播力，症狀較一般感冒嚴重，約需1至2週才能完全恢復，若民眾出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」時就可能是感染流感，應佩戴口罩儘速就醫，由醫師評估使用抗病毒藥劑或症狀治療，臺北市目前共有389家醫療院所（含37間醫院及352間診所）可提供流感口服抗病毒藥劑服務。

北市衛生局建議，除了要用肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩等生活好習慣，室內如果有開冷氣，仍要部分開窗保持空氣流通，防範病毒傳播。另外，也要儘早施打流感疫苗，警覺流感症狀，及早就醫治療。若是，生病要按醫囑服藥多休息，不上班不上課，危險徵兆要儘快就醫，掌握治療黃金時間。

衛生局建議，對抗流感要掌握6要訣，以降低感染風險。（台北市衛生局提供）

衛生局為因應疫情，公布自10月1日起，國內分兩階段提供公費流感及新冠疫苗接種，其中學生族群為第一階段施打對象。（台北市衛生局提供）

