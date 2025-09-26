健康網》手術前要停瘦瘦針猛健樂嗎？ 醫提正解

最近流行用瘦瘦針減重，有民眾問「手術前要停猛健樂嗎？」澄清醫院中港分院胸腔外科醫杜承提醒，有可能需要。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕最近流行用瘦瘦針減重，像是猛健樂這樣的筆型注射器，作為運動與飲食控制之外的減重搭配方式。不過，不少人心中可能有疑問「手術前要停猛健樂嗎？」 澄清醫院中港分院胸腔外科醫杜承提醒，有可能需要！請務必和你的主治醫師、麻醉科醫師討論。

杜承哲在臉書專頁「杜承哲醫師」發文指出，很多藥物的使用，就跟抗凝血藥物、血糖藥物一樣，可能會因為手術本身和禁食而影響患者。因此他提醒民眾，在手術前，務必充分與醫師告知和討論。

為什麼瘦瘦針有可能需要停藥呢？杜承哲說明，因為有少數的案例報告指出，瘦瘦針會讓胃排空變慢，可能增加吸入性肺炎的風險。2023年美國麻醉科學會就給出建議：「猛健樂要在手術1週前停藥」的建議。

然而，醫界也有不同的看法。杜承哲接著說，2024年5個專科學會給出共同的建議，認為低風險的患者不需要停藥，高風險的患者才需要，例如剛剛調整劑量、有脹氣、噁心等不舒服的患者等。另外，其他類型的瘦瘦針停藥建議，若是每日使用的，手術當天停用。

杜承哲提醒民眾，你自身風險的層級到哪裡，平時的劑量怎麼打，術前胃排空情況如何，請讓你的手術和麻醉醫師作評估。

除此之外，杜承哲也提醒，糖尿病患者用的SGLT-2，如果沒有妥善的停藥3天，可能會造成「酮酸中毒」。最近很夯的SGLT-2抑制劑，在排糖和保腎的表現非常好，是很多醫師開給糖尿病患者的好選擇，包含empagliflozin、dapagliflozin、canagliflozin這3個藥物。手術或禁食時，身體能量來源改變，可能會導致一種特殊的代謝危險：正常血糖性酮酸中毒。有使用以上的藥物，也同樣要及早告訴醫師。

杜承哲強調，記住簡單的原則，平時有使用各種藥物，無論是口服還是針劑，接受麻醉和手術前，務必跟醫師討論。

