奈米顆粒和醋酸 可殺死致病菌並促進傷口癒合

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕當傷口發生感染時，傷口癒合就可能變得異常困難。現在科學家找到對抗感染新方法，那就是將醋酸和先進奈米技術結合。挪威卑爾根大學研究人員發現，將醋酸與摻鈷碳量子點（Co-CQDs）混合，不僅能殺死致細菌，還能促進傷口癒合。

根據美國線上（AOL）報導，該研究發表於ACS Nano期刊上。研究團隊採用水熱合成法，將鈷和氮元素摻入碳結構中，最終得到平均直徑僅2.6奈米的奈米顆粒。該奈米顆粒主要由碳組成，還含有微量的鈷、氮和氧元素。因尺寸極小且帶電，奈米顆粒能夠附著在細菌膜上並穿透細菌的防禦機制。

醋則是1種傳統殺菌劑，只能殺死某些特定細菌。但在此研究中，稀釋的醋酸發揮了額外作用，即增強奈米顆粒殺菌能力。

挪威卑爾根大學特魯斯克維奇（Truskewycz）博士解釋，醋酸創造的酸性環境會導致細菌細胞膨脹，並吞噬奈米顆粒。奈米顆粒在細菌細胞內釋放出的活性氧分子，會破壞細菌的蛋白質和細胞壁，最終導致細菌死亡。

研究表明，當醋酸與奈米顆粒一起使用時，只需每毫升38微克的濃度，就能殺死耐甲氧西林金黃色葡萄球菌（MRSA）。而要殺死大腸桿菌和糞腸球菌則需要75微克。相較之下許多傳統療法不是無效，就是需要非常高的劑量。

研究還證實，包括皮膚修復纖維母細胞在內的哺乳動物細胞能夠耐受奈米顆粒。這些細胞在酸性pH條件下會暫時進入休眠狀態，但當pH值恢復正常時，它們也會恢復正常。即使在濃度超過每毫升100微克的情況下，仍有超過95%纖維母細胞存活，證明此治療方式不會對健康組織造成不可逆傷害。

卑爾根大學哈爾伯格（Nils Halberg）教授認為，這種組合療法有望有效遏制抗藥性細菌的蔓延。他強調該研究具備十足重要性，並指出每年全球約有500萬人死於抗藥性感染。

如果此技術在人體試驗中有效，它將重新定義醫生治療感染傷口的方式。臨床醫生可以不再依賴全身性抗生素，而是使用醋酸和奈米顆粒進行局部應用以殺死細菌，同時促進傷口自然癒合。

