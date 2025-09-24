自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

妙齡女不喝水天天只喝奶茶 陷糖尿病前期危機 醫祭逆轉3招

2025/09/24 11:57

22歲妙齡女體檢發現空腹血糖值已經110 mg/dl（毫克/分升），原來是每天奶茶當開水喝惹禍；圖為情境照。（圖取自freepik）

22歲妙齡女體檢發現空腹血糖值已經110 mg/dl（毫克/分升），原來是每天奶茶當開水喝惹禍；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕22歲妙齡女體檢發現空腹血糖值已經110 mg/dl（毫克/分升），並且尿液檢查尿蛋白為2+，家族成員均無糖尿病病史，生活習慣不菸不酒，飲食三餐正常，身體質量指數BMI18.7為標準體位，血壓也在正常值；正當醫師對患者情況有些百思不得其解時，一細問飲食習慣，才發現她從不喝白開水，唯一喜好就是每天700cc奶茶當開水喝，檢測糖化血色素已是5.7%，已經進入糖尿病前期。

台北榮總新竹分院副院長黃政斌指出，糖尿病前期是指血糖高於正常值，但未達到糖尿病診斷標準的這段過渡期。目前的定義是當空腹血糖介於100～125mg/dL，或是糖化血色素介於5.7%～6.4%間，都被界定為糖尿病前期。

根據2022年國健署統計，45歲以上國人糖尿病前期盛行率已達33.8%，確診糖尿病則有20.4%，相當於45歲以上國人有54%不是在糖尿病前期就是已罹患糖尿病。糖尿病年輕化的趨勢中，19到34歲的年輕族群大約已有1/4是糖尿病前期患者，1/10已是糖尿病，且未來他們發生嚴重疾病的相關風險甚至較年長患者高出許多，包括腦中風，心肌梗塞或是洗腎。

黃政斌表示，美國於1996年至1999年間進行的糖尿病預防計畫重要發現，當給予生活習慣與生活方式的介入，包括個人化的飲食和運動計畫，以減少體重7%目標，進行每週至少150分鐘的中等強度體育活動；追蹤2.8年後，結果發現糖尿病發病率比起什麼都不做的人降低了58%，再經過15年後再追蹤，仍可減少27%的發生率。

黃政斌提供逆轉糖尿病前期3大訣竅：「減脂」、「增肌」、「控糖」，其中飲食控制佔8成重要性，加上運動，效果更佳。飲食的關鍵心法是減糖、減脂、減澱粉，除了要限制蛋糕、餅乾、冰淇淋，許多地雷食物包括奶油、含糖飲料、油炸品或肉類加工品等也應避免。飲食習慣要改變為吃菜配飯，甜度高的水果也要適量。

運動的關鍵心法是定期且規律的有氧運動，如快走、慢跑或是游泳等。建議每週至少150分鐘的中等強度運動。肌力訓練或重訓對身體的代謝也大有幫助。此外，定期進行血糖檢測，必要時加驗糖化血色素，早期發現糖尿病前期狀況，才能讓自己免於糖尿病。 

3招逆轉糖尿病前期示意圖。（北榮新竹分院提供）

3招逆轉糖尿病前期示意圖。（北榮新竹分院提供）

不同血糖指標定義。（北榮新竹分院提供）

不同血糖指標定義。（北榮新竹分院提供）

糖尿病前期徵兆示意圖。（北榮新竹分院提供）

糖尿病前期徵兆示意圖。（北榮新竹分院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中