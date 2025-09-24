妙齡女不喝水天天只喝奶茶 陷糖尿病前期危機 醫祭逆轉3招

22歲妙齡女體檢發現空腹血糖值已經110 mg/dl（毫克/分升），原來是每天奶茶當開水喝惹禍；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕22歲妙齡女體檢發現空腹血糖值已經110 mg/dl（毫克/分升），並且尿液檢查尿蛋白為2+，家族成員均無糖尿病病史，生活習慣不菸不酒，飲食三餐正常，身體質量指數BMI18.7為標準體位，血壓也在正常值；正當醫師對患者情況有些百思不得其解時，一細問飲食習慣，才發現她從不喝白開水，唯一喜好就是每天700cc奶茶當開水喝，檢測糖化血色素已是5.7%，已經進入糖尿病前期。

台北榮總新竹分院副院長黃政斌指出，糖尿病前期是指血糖高於正常值，但未達到糖尿病診斷標準的這段過渡期。目前的定義是當空腹血糖介於100～125mg/dL，或是糖化血色素介於5.7%～6.4%間，都被界定為糖尿病前期。

根據2022年國健署統計，45歲以上國人糖尿病前期盛行率已達33.8%，確診糖尿病則有20.4%，相當於45歲以上國人有54%不是在糖尿病前期就是已罹患糖尿病。糖尿病年輕化的趨勢中，19到34歲的年輕族群大約已有1/4是糖尿病前期患者，1/10已是糖尿病，且未來他們發生嚴重疾病的相關風險甚至較年長患者高出許多，包括腦中風，心肌梗塞或是洗腎。

黃政斌表示，美國於1996年至1999年間進行的糖尿病預防計畫重要發現，當給予生活習慣與生活方式的介入，包括個人化的飲食和運動計畫，以減少體重7%目標，進行每週至少150分鐘的中等強度體育活動；追蹤2.8年後，結果發現糖尿病發病率比起什麼都不做的人降低了58%，再經過15年後再追蹤，仍可減少27%的發生率。

黃政斌提供逆轉糖尿病前期3大訣竅：「減脂」、「增肌」、「控糖」，其中飲食控制佔8成重要性，加上運動，效果更佳。飲食的關鍵心法是減糖、減脂、減澱粉，除了要限制蛋糕、餅乾、冰淇淋，許多地雷食物包括奶油、含糖飲料、油炸品或肉類加工品等也應避免。飲食習慣要改變為吃菜配飯，甜度高的水果也要適量。

運動的關鍵心法是定期且規律的有氧運動，如快走、慢跑或是游泳等。建議每週至少150分鐘的中等強度運動。肌力訓練或重訓對身體的代謝也大有幫助。此外，定期進行血糖檢測，必要時加驗糖化血色素，早期發現糖尿病前期狀況，才能讓自己免於糖尿病。

3招逆轉糖尿病前期示意圖。（北榮新竹分院提供）

不同血糖指標定義。（北榮新竹分院提供）

糖尿病前期徵兆示意圖。（北榮新竹分院提供）

