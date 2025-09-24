科學打臉！「蘋果醋減肥」研究遭撤稿 熱潮神話破滅

蘋果醋的減重神話破滅，一篇聲稱其功效的關鍵研究，近日因存在重大錯誤遭權威期刊撤稿，專家提醒民眾切勿盲目跟風；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕長期以來被吹捧為減肥聖品的蘋果醋，其效用神話正式破滅。根據法新社報導，一篇聲稱每天飲用少量蘋果醋有助減重的研究，因被發現存在統計錯誤且無法重現結果，已遭《英國醫學期刊》（BMJ）旗下子刊撤稿，為這股養生風潮敲響警鐘。

這篇研究於黎巴嫩進行，屬於小型臨床試驗，去年發表在《英國醫學期刊：營養、預防與健康》（BMJ Nutrition, Prevention & Health）。然而，論文一出便引來外界質疑。經出版方「英國醫學期刊集團」調查後，確認研究存在嚴重統計錯誤，且其他團隊無法複製結果，因此決定正式撤稿。研究作者聲明表示，相關錯誤屬於「無心之失」，並同意期刊的撤稿決定。

專家：太好聽的健康秘訣要小心

澳洲公共衛生營養學家史丹頓（Rosemary Stanton）對撤稿表示欣慰。她指出，這正是社群時代錯誤健康資訊氾濫的典型案例。隨著影音平台網飛（Netflix）在今年1月推出以「養生網紅」為題材的影集《神效蘋果醋》（Apple Cider Vinegar），蘋果醋更成為社群媒體上廣為流傳的「健康靈丹」，但實際上缺乏科學依據。

史丹頓補充，蘋果醋常被宣稱含有鉀、鈣、鎂等營養素，但這些說法並無科學根據。她更警告，若長期飲用不當，醋酸會損害牙齒琺瑯質，因此若使用務必漱口。

專家提醒，對於聽來「好得難以置信」的健康建議，應抱持懷疑態度，更應依循專業營養師與醫師的意見，而非聽信那些時常藉由推銷產品從中獲利、卻缺乏專業資格的網紅話術。

