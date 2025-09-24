自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

科學打臉！「蘋果醋減肥」研究遭撤稿 熱潮神話破滅

2025/09/24 11:01

蘋果醋的減重神話破滅，一篇聲稱其功效的關鍵研究，近日因存在重大錯誤遭權威期刊撤稿，專家提醒民眾切勿盲目跟風；示意圖。（圖取自freepik）

蘋果醋的減重神話破滅，一篇聲稱其功效的關鍵研究，近日因存在重大錯誤遭權威期刊撤稿，專家提醒民眾切勿盲目跟風；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕長期以來被吹捧為減肥聖品的蘋果醋，其效用神話正式破滅。根據法新社報導，一篇聲稱每天飲用少量蘋果醋有助減重的研究，因被發現存在統計錯誤且無法重現結果，已遭《英國醫學期刊》（BMJ）旗下子刊撤稿，為這股養生風潮敲響警鐘。

這篇研究於黎巴嫩進行，屬於小型臨床試驗，去年發表在《英國醫學期刊：營養、預防與健康》（BMJ Nutrition, Prevention & Health）。然而，論文一出便引來外界質疑。經出版方「英國醫學期刊集團」調查後，確認研究存在嚴重統計錯誤，且其他團隊無法複製結果，因此決定正式撤稿。研究作者聲明表示，相關錯誤屬於「無心之失」，並同意期刊的撤稿決定。

專家：太好聽的健康秘訣要小心

澳洲公共衛生營養學家史丹頓（Rosemary Stanton）對撤稿表示欣慰。她指出，這正是社群時代錯誤健康資訊氾濫的典型案例。隨著影音平台網飛（Netflix）在今年1月推出以「養生網紅」為題材的影集《神效蘋果醋》（Apple Cider Vinegar），蘋果醋更成為社群媒體上廣為流傳的「健康靈丹」，但實際上缺乏科學依據。

史丹頓補充，蘋果醋常被宣稱含有鉀、鈣、鎂等營養素，但這些說法並無科學根據。她更警告，若長期飲用不當，醋酸會損害牙齒琺瑯質，因此若使用務必漱口。

專家提醒，對於聽來「好得難以置信」的健康建議，應抱持懷疑態度，更應依循專業營養師與醫師的意見，而非聽信那些時常藉由推銷產品從中獲利、卻缺乏專業資格的網紅話術。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中