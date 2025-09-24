AI巡房機器人上工 守護高齡住民安全減輕醫護負擔

機器人巡房是真的！遊走住民仍未離開時，機器人撥打視訊通知護理人員。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕機器人巡房是真的！新竹台大分院團隊長期深耕高齡照護與智慧醫療領域，這次聯手女媧創造股份有限公司發表「全人照護機器人」應用，透過機器人呼叫機器人的獨特模式，導入服務型機器人應用於跨樓層送物與智慧巡房，期打造兼具效率與安全的智慧照護示範。

新竹台大分院院長洪冠予表示，這項創新的核心在於其「智慧協作模式」，服務型機器人透過整合院內梯控系統，能跨樓層執行送物任務，顯著減少醫護與照護人員的往返時間與體力消耗。這項任務還可以由1台小巧的桌上型機器人遠端操控，實現小機器人下指令，大機器人執行任務的流暢運作，讓智慧醫療實務有更多元化的應用。

機器人執行巡房任務透過AI辨識技術，即時發現並溫和地勸導夜間遊走的住民返回房間。（新竹台大分院提供）

此外，服務型機器人配備了360度全景鏡頭，能在夜間執行巡房任務。透過AI辨識技術，它能即時發現並溫和地勸導夜間遊走的住民返回房間，同時立即通知護理人員；它也能偵測陌生人闖入，為住民提供更強化的安全守護。

老年醫學部主任暨智慧醫療創新中心顧問賴秀昀醫師指出，全人照護機器人不僅是運送物品的工具，更是醫護人員夜間巡房的得力助手，它能即時偵測異常狀況，協助醫護人員迅速反應，有效提升住民的安全保障。

機器人執行巡房任務，護理人員查看即時畫面。（新竹台大分院提供）

洪冠予強調，智慧科技醫療結合健康照護，將是展現長照現場戰力的最佳體驗，不僅可以提升照護效率、減輕照顧人員負擔，更可以支持高齡年長者自主、並有尊嚴的生活。該院將持續以智慧醫療為核心，整合臨床實務、智慧科技與跨界整合，一同推動照護教育，成為超高齡社會中的關鍵推手！

