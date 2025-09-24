男子喘不過氣急送醫心臟功能剩2成 3度手術換心重生

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕57歲周先生曾於10多年前接受冠狀動脈支架手術，卻自行中斷服用抗血小板藥物多年，日前他出現喘不過氣症狀，且延誤就醫檢查發現他3條冠狀動脈嚴重阻塞，心臟功能只剩20%，合併肺積水與左心室5公分大的血栓，為重度心臟衰竭，醫師先手術放置暫時性左心室輔助器穩定循環，再歷經2次重大手術，包含置換長效型左心室輔助器與處理術中突發的右心衰竭，等到合適心臟捐贈者，完成心臟移植手術。

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文指出，心臟衰竭是指心臟無法有效輸出足夠血液供應全身，常見症狀包括喘不過氣、下肢水腫、胸悶、疲憊等，常見成因為冠狀動脈疾病、未控制好的高血壓、瓣膜疾病或心肌病變，若未積極控制，可能導致心室擴大、肺積水，甚至血栓生成，且血栓一旦脫落進入腦部或其他重要器官，將引發嚴重栓塞或中風，病人一直以來都有冠狀動脈狹窄問題，曾放過支架，理論上應持續服用抗血小板藥物，但他長期停藥，導致心臟血管隨時間慢慢阻塞，進而造成心肌缺血壞死、心臟衰竭。

心導管所見，患者的3條冠狀動脈全數堵塞。（台北慈濟醫院提供）

他指出，對心臟嚴重衰竭的病人而言，移植是唯一的救命方式，由於周先生3條冠狀動脈全部阻塞，左心室有巨大血栓，且心臟肌肉大範圍壞死，手術團隊先進行冠狀動脈繞道手術與血栓清除，並以人工補片重建心臟壁，在術中同步放置暫時性左心室輔助器（LVAD），協助心臟輸出血流。

為讓病人能返家等待心臟移植，醫師於第2次手術中替他更換為長效型左心室輔助器，不料，術中發現右心室功能惡化，因此緊急加裝右心室輔助器（RVAD）支持，並採開胸延後關閉的方式處理術後出血的風險，待心臟狀況穩定才施以第3次手術，移除右心室輔助器並閉胸。最終在醫療、護理、復健與社工的協力支持下，周先生順利完成心臟移植，重啟新生。

超音波檢查發現患者的心臟有5公分大的血栓。（台北慈濟醫院提供）

