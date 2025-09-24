自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

生殖醫療發展國際觀光醫療 茂盛醫院啟動大健康台灣隊

2025/09/24 09:42

來台進行試管嬰兒療程的菲律賓夫妻分享，對台灣的醫療技術，有信心也較為安心，這次計畫也到日月潭旅遊。（記者蔡淑媛攝）

來台進行試管嬰兒療程的菲律賓夫妻分享，對台灣的醫療技術，有信心也較為安心，這次計畫也到日月潭旅遊。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕茂盛醫院今日啟動「大健康台灣隊」，以生殖醫療出發，結合醫療科技、生技研發、觀光旅宿與在地文創等4大產業，與50家國內企業及3家國際藥廠合作，推動觀光醫療。總統府資政、茂盛醫院長李茂盛表示，預計未來可創造超過600個就業機會，並帶來8000萬元以上的產值，立委何欣純、經濟部中小及新創企業署長李冠志都到場見證。

李茂盛表示，茂盛醫院就醫不孕夫妻有2成夫妻是外國患者，來自38個國家，尤其是菲律賓、港澳、日本等地居多，在台中進行療程約1個月，可進行在地消費及觀光，估計每對國際醫療旅客可帶來70至80萬元消費，茂盛醫院下半年約有200對，產值超過8000萬元。

茂盛醫院長李茂盛表示，以生殖醫療出發的大健康台灣隊，在下半預計未來可創造超過600個就業機會，並帶來8000萬元以上的產值。（記者蔡淑媛攝）

茂盛醫院長李茂盛表示，以生殖醫療出發的大健康台灣隊，在下半預計未來可創造超過600個就業機會，並帶來8000萬元以上的產值。（記者蔡淑媛攝）

茂盛醫院過去就醫的國際患者有上千人，接受試管嬰兒療程產生2、3000個寶寶，李茂盛說，國際醫療患者在療程期間住宿附近飯店、消費及觀光，能促進產業升級，讓醫療不只在地，更推向國際醫療，提升國際觀光，也是延伸總統賴清德的「健康台灣」，成立大健康台灣隊。

何欣純也說，少子化已是國安危機，肯定茂盛醫院在生殖醫學領域的國際地位，這是醫療產業的里程碑，更是台中城市的光榮，大健康台灣隊能帶動台中各個產業發展，不只是台中的驕傲，更讓世界看見台灣的新契機。

何欣純進一步表示，行政院近來推動「好孕3方案」政策，第1胎補助10萬元、第2胎與第3胎再加碼，她說，台中是全國第2大城市，市府現行生育補助一胎僅有兩萬元，但地方政府仍能有更大的作為，她承諾未來若有機會，將全力推動提高台中市的生育補助，甚至加倍、再加碼，讓第2、3個孩子也能獲得更實質的鼓勵，希望讓台中成為一個讓孩子健康成長、年輕家庭都能安居樂業的「尚好城市」。

來台到茂盛醫院進行試管嬰兒療程的菲律賓夫妻也分享心情，太太在菲律賓從事傢俱貿易，過去曾來台學中文，她在菲國進行3次試管療程失敗，當地醫師建議來台治療，讚許台灣的生殖技往是全世界第2，僅次於美國，但費用僅美國一半，夫妻倆今年4月來就醫及檢查，9月來取卵，他們說對台灣的醫療技術，有信心也較為安心，這次計畫也到日月潭旅遊。

立委何欣純表示，中市府現行生育補助一胎僅有兩萬元，她承諾未來若有機會，將全力推動提高台中市的生育補助，甚至加倍、再加碼。（記者蔡淑媛攝）

立委何欣純表示，中市府現行生育補助一胎僅有兩萬元，她承諾未來若有機會，將全力推動提高台中市的生育補助，甚至加倍、再加碼。（記者蔡淑媛攝）

茂盛醫院啟動「大健康台灣隊」，以生殖醫療出發，結合醫療科技、生技研發、觀光旅宿與在地文創等4大產業。（記者蔡淑媛攝）

茂盛醫院啟動「大健康台灣隊」，以生殖醫療出發，結合醫療科技、生技研發、觀光旅宿與在地文創等4大產業。（記者蔡淑媛攝）

