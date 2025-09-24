健康網》柚子配優酪乳會中毒？ 營養師：「黑白講」

營養師李婉萍表示，次吃下大量柚子，可能會覺得不舒服。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「聽說吃完柚子配優酪乳會中毒？」每年中秋前後就會陸續在群組看到這樣的訊息。營養師李婉萍說明，雖然吃完柚子再喝優酪乳不會中毒，但柚子纖維多、水分含量高，其實能幫助腸胃蠕動，讓整體更加順暢。不過腸胃體質不佳的人，一次吃下大量纖維，可能會覺得不舒服。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文提醒，像是腎臟代謝功能異常、腸胃消化不佳的人、對咖啡因敏感者、有服用特定藥物都不太適合吃柚子，另外，如有服用降高血壓藥、降高血脂藥、抗心律不整藥、抗癲癇藥、鎮靜安眠藥，也建議先不要吃柚子，如果不確定自己的服用藥和柚子能不能合併吃，記得要詢問自己的門診醫師會比較安全。

不適合吃柚子的人

●腎臟代謝功能異常：柚子本身含有不少的鉀和磷，如果本身腎臟功能受損無法順利將鉀和磷排出體外，容易增加引起高血鉀或心律不整的風險。

●腸胃消化不佳的人：纖維多、水分含量高能幫助腸胃蠕動，但腸胃體質不佳的人，一次吃下大量纖維，可能會覺得不舒服。這時就比較不建議吃柚子，或至少避免一次吃太多，要吃的話記得飯後食用。

●對咖啡因敏感者：柚子容易讓身體排出咖啡因的速度變慢，下午為了提神或不愛喝水，難免會喝到有含咖啡因的飲品（咖啡、紅茶、綠茶等），有喝到咖啡因就建議不要同時吃柚子，先多喝水讓身體盡快將咖啡因代謝出體外，不然晚上可能更容易失眠、睡不好、心悸。

●有服用特定藥物：小腸、肝臟裡負責代謝「特定藥物」的代謝酵素「CYP3A4」，會受到柚子及葡萄柚裡的「呋喃香豆素」影響而被抑制。代謝酵素一旦減少，身體分解藥物的速度就會變慢，可能會造成血液中藥物的濃度增加，甚至提高副作用產生的風險。

李婉萍說，有些人發現剝完柚子，手會紅紅、澀澀的，這是因為柚子皮裡的精油有感光性，被太陽曬到會變黑黑的，有些比較敏感的人皮膚就容易發炎紅腫，建議剝完柚子後要用肥皂洗手。

