健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》孕婦怎麼吃止痛藥？醫：避免3使用情形

2025/11/04 16:05

近日美國總統川普聲稱孕婦吃止痛藥導致新生兒自閉症，引發熱議。對此，婦產科醫師尹長生說明孕婦的使用劑量。（圖取自shutterstock）

近日美國總統川普聲稱孕婦吃止痛藥導致新生兒自閉症，引發熱議。對此，婦產科醫師尹長生說明孕婦的使用劑量。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普日前宣稱孕婦不可使用含有乙醯胺酚（acetaminophen）的止痛藥，可能傷害胎兒，引發醫學團體反對。康寧醫院教學副院長、婦產科醫師尹長生在粉專「婦產科全方位專家 尹長生 醫師」表示，乙醯胺酚主要用在退燒、止痛，也就是我們熟悉的普拿疼等止痛藥的主要成分。孕婦使用乙酼胺酚安全嗎？尹長生表示，安全劑量為500 mg. 4到6小時一次，一天不要超過3000 mg，最好一天四次，不要超過3天。

尹長生表示，可以使用的情況有：

●發燒 ≥ 38°C（高燒不處理對胎兒危險更大）。

●短期頭痛、牙痛、肌肉痠痛。

●經醫師建議，作為首選止痛、退燒藥。

建議劑量

●每次一顆 500 mg。

●每 4–6 小時一次。

●每日不超過 3,000 mg（特殊情況下醫師監測可至 4,000 mg）。

●避免長期、連續每天使用（> 3–5 天，需就醫評估）。

●避免高劑量或重複使用含 acetaminophen 複方藥物（感冒藥常見）。

●避免合併酒精→肝臟損傷風險。

●有肝功能異常（B 型肝炎、脂肪肝、慢性肝病）→更要謹慎，建議降低最大總劑量。

需立即就醫的情況：發燒持續 ≥ 38.5°C 且 > 48 小時；使用後仍持續劇烈頭痛或腹痛；出現黃疸、噁心、異常倦怠（可能肝臟問題）；需要長期止痛控制（例如慢性偏頭痛、關節炎，必須由醫師評估替代治療）。

在孕期間，偶爾、短期、低劑量的使用乙醯胺酚類的藥，相對是安全，目前仍是國際婦產科與台灣臨床，最常用的止痛退燒藥。真正需要注意避免的是長期、大量、頻繁的使用。

