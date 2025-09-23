自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

違反GMP規範 港香蘭：16項產品全面下架

2025/09/23 21:54

南市衛生局派員前往港香蘭查廠。（南市衛生局提供）

南市衛生局派員前往港香蘭查廠。（南市衛生局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕衛福部中醫藥司公布，中藥大廠「港香蘭」嚴重違反優良製造規範，16項產品停止製造。港香蘭藥廠透過媒體發表聲明強調，承擔責任、全面停工回收、啟動GMP改善計畫；並針對GMP稽查發現的缺失，深表遺憾並致歉。

港香蘭藥廠聲明稿說明：一、全面配合主管機關：本公司已依主管機關指示，立即將16項產品（不限批號）全面啟動下架回收，並暫停所有製造作業。所有處置均依規定執行，並持續與主管機關保持密切溝通，確保過程公開透明。

二、確保產品品質與用藥安全：目前市售產品均經檢驗合格，品質無虞，民眾可安心使用。本公司將進一步強化品管制度，全面提升檢驗標準，讓藥品安全更加嚴謹可靠。

三、啟動全面改善計畫：針對本次事件，本公司已展開多項改善措施，包括製程與紀錄檢討，全面檢視生產流程與文件管理。原料與檢驗制度強化，提升進料與品檢標準。環境與作業流程優化，確保符合GMP要求。內控與稽核制度重建，建立更嚴格的內部監督機制。

港香蘭藥廠總經理蔡家安表示：對於此次疏失，我深感歉意並承擔全責，已責成全體同仁立即投入專案改善，從生產環境、品管流程到內部稽核，全面強化制度，杜絕同類情形再次發生。我們將以最高標準自我要求，守護民眾健康安全。

蔡家安承諾，將持續落實各項改善措施，並定期向主管機關報告進度。對於此次事件造成的疑慮與困擾，本公司再次表達最誠摯的歉意，並懇請社會各界持續監督。

南市衛生局派員前往港香蘭查廠。（南市衛生局提供）

南市衛生局派員前往港香蘭查廠。（南市衛生局提供）

南市衛生局派員前往港香蘭查廠。（南市衛生局提供）

南市衛生局派員前往港香蘭查廠。（南市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中