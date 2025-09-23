違反GMP規範 港香蘭：16項產品全面下架

南市衛生局派員前往港香蘭查廠。（南市衛生局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕衛福部中醫藥司公布，中藥大廠「港香蘭」嚴重違反優良製造規範，16項產品停止製造。港香蘭藥廠透過媒體發表聲明強調，承擔責任、全面停工回收、啟動GMP改善計畫；並針對GMP稽查發現的缺失，深表遺憾並致歉。

港香蘭藥廠聲明稿說明：一、全面配合主管機關：本公司已依主管機關指示，立即將16項產品（不限批號）全面啟動下架回收，並暫停所有製造作業。所有處置均依規定執行，並持續與主管機關保持密切溝通，確保過程公開透明。

請繼續往下閱讀...

二、確保產品品質與用藥安全：目前市售產品均經檢驗合格，品質無虞，民眾可安心使用。本公司將進一步強化品管制度，全面提升檢驗標準，讓藥品安全更加嚴謹可靠。

三、啟動全面改善計畫：針對本次事件，本公司已展開多項改善措施，包括製程與紀錄檢討，全面檢視生產流程與文件管理。原料與檢驗制度強化，提升進料與品檢標準。環境與作業流程優化，確保符合GMP要求。內控與稽核制度重建，建立更嚴格的內部監督機制。

港香蘭藥廠總經理蔡家安表示：對於此次疏失，我深感歉意並承擔全責，已責成全體同仁立即投入專案改善，從生產環境、品管流程到內部稽核，全面強化制度，杜絕同類情形再次發生。我們將以最高標準自我要求，守護民眾健康安全。

蔡家安承諾，將持續落實各項改善措施，並定期向主管機關報告進度。對於此次事件造成的疑慮與困擾，本公司再次表達最誠摯的歉意，並懇請社會各界持續監督。

南市衛生局派員前往港香蘭查廠。（南市衛生局提供）

南市衛生局派員前往港香蘭查廠。（南市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法