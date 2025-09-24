健康網》吃水果可以護骨 骨科醫師揭「Top5」

鳳梨含錳與鳳梨酵素，能舒緩發炎、支持結締組織修復；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些水果不僅能解渴，還能默默幫骨頭「加分」！不過，若吃錯或吃過量，反而可能拖垮骨骼健康。竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元在臉書專頁「重返球場就看我 骨科醫師張耀元 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」發文指出，「夏季護骨水果」包含奇異果、鳳梨、芒果、水蜜桃、番茄。

骨科醫師激推「護骨水果Top5」

●奇異果：維生素C+K，幫助膠原蛋白合成、鈣質吸收，對關節炎與長者尤其有益。

請繼續往下閱讀...

●鳳梨：含錳與鳳梨酵素，能舒緩發炎、支持結締組織修復，適合常運動後痠痛者。

●芒果：抗氧化力強，能減少骨細胞氧化損傷，對骨質疏鬆族群特別友好。

●水蜜桃：富含鉀與多酚，有助平衡鈣鈉、減少骨流失，中壯年女性更適合。

●番茄：茄紅素＋維生素K雙效組合，能抗氧化並維持骨密度。

西瓜清涼解渴，但若是吃過量，恐影響腎鈣平衡；圖為情境照。（圖取自freepik）

這些水果要小心！吃多恐傷骨

●西瓜：清涼解渴，但營養密度低，過量恐影響腎鈣平衡。

●荔枝、龍眼：高糖高熱量，骨鬆患者與糖尿病患者需特別節制。

●榴槤、哈密瓜：高脂高糖，易導致體內發炎，不建議骨鬆或關節炎族群大量攝取。

水果不是不能吃，而是要「輪流吃、別爆量」。建議每天攝取1–2種不同水果，搭配正餐或點心最理想。若本身有骨質疏鬆、關節退化、運動後疼痛等問題，更應諮詢專業醫師與營養師，才能達到最佳保健效果。下次挑水果時，別只顧清涼解渴，也別再以為「吃越多越健康」！聰明選水果，才是真正對骨頭好的消暑妙方。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法