健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》帶狀疱疹疫苗不只預防皮蛇 研究：還可護心

2025/09/25 21:42

最新一項全球系統性回顧與統合分析發現，打該疫苗還與心肌梗塞（心臟病發作）與中風的風險降低有關；情境照。（圖取自shutterstock）

最新一項全球系統性回顧與統合分析發現，打該疫苗還與心肌梗塞（心臟病發作）與中風的風險降低有關；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大約每3個人就有1人一生會得1次帶狀疱疹（俗稱皮蛇），除了疼痛、後遺神經痛，還可能提高中風與心臟病風險，接種帶狀疱疹疫苗除了可以預防皮蛇外，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼分享，最新一項全球系統性回顧與統合分析發現，打該疫苗還與心肌梗塞（心臟病發作）與中風的風險降低有關。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文指出，研究數據顯示：成年人接種後，心血管事件風險下降18%，50歲以上族群，風險下降16%，換算下來，大約每千人每年可少1.2-2.2件心血管事件。

蔡明劼說明，因為帶狀疱疹是水痘病毒潛伏在神經節內，日後再活化造成的。病毒不只會攻擊皮膚與神經，也可能侵犯血管，引起發炎與血管壁改變，增加中風或心肌梗塞的風險。因此，預防帶狀皰疹，也可能間接降低血管事件的發生。

蔡明劼提到，不過這些數據主要來自觀察性研究，尚無法確定「疫苗直接保護心血管」的因果關係。這篇研究在2025年8月的歐洲心臟學會馬德里年會上發表，未來還需要更多臨床試驗驗證。若年齡超過50歲，或有慢性病，與醫師討論是否接種疫苗，保護自己更安心。

健康網》蔡依林切身之痛 12縣市帶狀疱疹公費補助一次看

