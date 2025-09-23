樺加沙颱風應變 健保署：無卡也能就醫、慢箋可順延領藥

樺加沙颱風造成部分地區災情。（民眾提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕因應樺加沙颱風造成部分地區災情，民眾若因健保卡毀損或遺失無法就醫，衛生福利部中央健康保險署（健保署）表示，已請各特約醫療院所協助，以「例外就醫」方式提供醫療服務。院所只需在「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」填寫就醫日期、類別（門診或住院）及基本資料，即可讓民眾憑健保身分就醫。

健保署提醒，如健保卡受災毀損或遺失，民眾可免費申請換發新卡。申請時在表格註明「樺加沙颱風受災」，即可至各地郵局、戶政事務所（限本國籍）、部分可製卡之鄉鎮市公所，或健保署服務據點辦理。如有疑問，可撥打健保署諮詢專線：市話 0800-030-598 或 4128-678（免加區域碼），手機則撥 （02）4128-678。

針對慢性病連續處方箋，若健保卡因風災遺失或損壞，仍可至藥局領藥，由藥局依例外就醫規定處理；如藥品或處方箋毀損、遺失，可向醫師說明，由醫師重新開立處方。院所申報時註記「R007」，不會列入重複用藥計算。另若原本的領藥日期恰逢災害停止上班，可順延至災後第一個上班日，其後仍依處方箋規定時間領藥。健保署提醒，民眾如對藥品使用有疑慮，應回診與醫師討論，以達最佳治療效果。

