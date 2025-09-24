健康網》秋分喝「蘋果雪梨暢快飲」 潤肺止咳、解秋燥

「蘋果雪梨暢快飲」清熱解毒、潤肺止咳；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕二十四節氣中的「秋分」當天晝夜均等、寒暑平衡；隨後北半球晝短夜長，陰氣漸盛，養生重點也將從「秋收」轉向「冬藏」。扶原中醫診所醫師陳櫂瑔臉書專頁「扶原中醫診所」表示，秋分時節氣候轉涼、空氣乾燥，民眾容易出現便秘、咳嗽、皮膚乾癢等不適，養生應「潤燥養陰」為主，不妨嘗試「蘋果雪梨暢快飲」，潤肺止咳、解便秘，化解秋燥危機。

秋分養生必喝「蘋果雪梨暢快飲」

陳櫂瑔特別推薦一款簡單好做的茶飲「蘋果雪梨暢快飲」，不僅能潤肺止咳，還能改善便秘，適合秋天容易咳嗽、皮膚乾燥的人群。

●材料：蘋果1個、雪梨1個、陳皮適量、綠茶適量。

●做法：

1. 綠茶以沸水沖泡 5 分鐘，濾出茶汁。

2. 蘋果、雪梨去核切塊。

3. 將茶湯入鍋，加入陳皮煎煮 20 分鐘，再放入果肉同煮 10 分鐘，放涼後即可飲用。

●功效：清熱解毒、潤肺止咳、促進腸胃蠕動（容易腹瀉的人不適合飲用）。

秋分氣候多變，應注意保暖；圖為情境照。（圖取自freepik）

秋分養生重點一次看

●穿著：台灣秋分氣候多變，建議「洋蔥式穿搭」，早晚保暖，中午防曬。

●睡眠：順應「早睡早起」，晚上 11 點前就寢、清晨 6 點左右起床，保養肺氣。

●運動：選擇溫和運動，如散步、太極、瑜伽、慢跑，避免過度劇烈。

●防燥：避免冷風直吹，室內可放水或植物增加濕度。

●飲食：當季水果如柚子、柿子、蘋果、梨；滋陰潤燥食材如山藥、百合、銀耳、秋葵都很適合。

此外，陳櫂瑔也建議，可以在日常食補中加入山藥枸杞百合粥，幫助增強免疫力、養顏美容，更能應對季節交替帶來的不適。掌握「潤燥、養陰、規律」3原則，加上秋分必喝的蘋果雪梨暢快飲，就能讓身體順應節氣、健康迎接秋冬！

