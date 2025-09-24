健康網》吃泡麵變木乃伊還會禿頭？ 營養師破解迷思

營養師高敏敏表示，其實偶爾吃泡麵問題不大，但如果天天吃，則要擔心肥胖、心血管、腎臟、血壓造成負擔；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕受到颱風外圍環流影響，風強雨大不想出門，又到了吃泡麵的好時機，不過吃泡麵有防腐劑還會禿頭？營養師高敏敏澄清，依照法規規定，泡麵麵體不能加防腐劑，如果醬料包有加防腐劑，也會清楚標示；而掉髮主因多是遺傳、壓力、清潔不當、營養不均，與泡麵無關，其實偶爾吃泡麵問題不大，但如果天天吃，則要擔心踩到其他地雷。

高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」表示，常吃泡麵會對肥胖、心血管、腎臟、血壓造成負擔，會導致營養不均衡與容易水腫長痘痘，泡麵雖然方便，但不能當成長期的正餐主角，建議偶爾當作應急選擇，搭配營養食材才不會傷身。

常吃泡麵對健康的影響

●肥胖與心血管負擔：泡麵多為油炸麵，加上調味包含油脂，高油高熱量，容易造成肥胖與心血管負擔。

●腎臟與血壓負擔：每100公克泡麵，鈉含量常超過500毫克，吃整碗就可能攝取上千毫克，對腎臟、血壓是負擔。

●營養不均衡：只吃麵和湯，缺乏蔬菜、蛋白質和纖維，容易造成營養失衡。

●容易水腫長痘：平時熬夜、壓力大，若再吃高鈉的泡麵，容易水腫長痘。

泡麵更健康吃法

●選擇非油炸麵：減少油脂與熱量攝取，減輕身體負擔。

●熱水燙麵：先用熱水泡一下麵體，倒掉再加新熱水，可去除部分油脂。

●調味包減量加入：調味包只加一半，有夠味就好，或是也可以加入天然香料來提味。

●添加天然食材：可以加入雞蛋、豆腐、青菜、瘦肉，讓營養攝取更均衡。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

