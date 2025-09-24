自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃泡麵變木乃伊還會禿頭？ 營養師破解迷思

2025/09/24 08:03

營養師高敏敏表示，其實偶爾吃泡麵問題不大，但如果天天吃，則要擔心肥胖、心血管、腎臟、血壓造成負擔；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏表示，其實偶爾吃泡麵問題不大，但如果天天吃，則要擔心肥胖、心血管、腎臟、血壓造成負擔；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕受到颱風外圍環流影響，風強雨大不想出門，又到了吃泡麵的好時機，不過吃泡麵有防腐劑還會禿頭？營養師高敏敏澄清，依照法規規定，泡麵麵體不能加防腐劑，如果醬料包有加防腐劑，也會清楚標示；而掉髮主因多是遺傳、壓力、清潔不當、營養不均，與泡麵無關，其實偶爾吃泡麵問題不大，但如果天天吃，則要擔心踩到其他地雷。

高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」表示，常吃泡麵會對肥胖、心血管、腎臟、血壓造成負擔，會導致營養不均衡與容易水腫長痘痘，泡麵雖然方便，但不能當成長期的正餐主角，建議偶爾當作應急選擇，搭配營養食材才不會傷身。

常吃泡麵對健康的影響

●肥胖與心血管負擔：泡麵多為油炸麵，加上調味包含油脂，高油高熱量，容易造成肥胖與心血管負擔。

●腎臟與血壓負擔：每100公克泡麵，鈉含量常超過500毫克，吃整碗就可能攝取上千毫克，對腎臟、血壓是負擔。

●營養不均衡：只吃麵和湯，缺乏蔬菜、蛋白質和纖維，容易造成營養失衡。

●容易水腫長痘：平時熬夜、壓力大，若再吃高鈉的泡麵，容易水腫長痘。

泡麵更健康吃法

●選擇非油炸麵：減少油脂與熱量攝取，減輕身體負擔。

●熱水燙麵：先用熱水泡一下麵體，倒掉再加新熱水，可去除部分油脂。

●調味包減量加入：調味包只加一半，有夠味就好，或是也可以加入天然香料來提味。

●添加天然食材：可以加入雞蛋、豆腐、青菜、瘦肉，讓營養攝取更均衡。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中