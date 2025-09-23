自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》逾8成人會下背痛 醫：可不是閃到腰那麼簡單

2025/09/23 19:45

馬偕醫院神經外科主治醫師林新曜提醒，下背痛出現一些症狀，不要拖要馬上就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

馬偕醫院神經外科主治醫師林新曜提醒，下背痛出現一些症狀，不要拖要馬上就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人的一生中，逾8成的人會發作一次「下背痛」，馬偕醫院神經外科主治醫師林新曜提醒，不是所有的下背痛都只是「閃到腰」那麼簡單，出現發燒、體重驟降、下肢無力、麻木，甚至大小便控制困難，請儘速就醫。

林新曜在臉書專頁「林新曜醫師的貼文」分享，他表示，下背痛依病因可以分成「非特異性」及「特異性」，其中「非特異性」占了8、9成，原因複雜、致痛來源難以鑑別，因此治療結果常常差異很大。

特異性下背痛有3類型：

●傷害性疼痛：像是肌肉或筋膜拉傷、關節退化。

●神經性疼痛：例如坐骨神經痛、神經根壓迫。

●骨質疏鬆或脊椎退化相關疼痛。

林新曜說，椎間盤性疼痛同時可能具備傷害性與神經性成分；神經根性背痛是沿著神經傳導到下肢，常見於椎間盤突出或椎管狹窄。還有小面關節或薦髂關節退化引起的背痛；像是一般扭傷、肌肉痙攣、挫傷等，屬於肌肉與筋膜引起的背痛。

至於為什麼會痛？林新曜指出，最常見的是椎間盤突出、椎管狹窄、椎體滑脫，導致神經根受壓迫。突出椎間盤釋放的發炎因子會刺激神經根或神經節，造成坐骨神經痛。而椎間盤、硬化如水泥般的小面關節、甚至骨刺，都可能造成慢性疼痛。

林新曜提醒，長期的疼痛會讓大腦「痛覺放大」，即使結構問題解決了，仍然會痛，這也是為什麼慢性下背痛很難完全治癒的原因之一。他談到治療方式時表示，多管齊下才有效，採取藥物治療、物理治療與運動、針灸或注射等介入治療，若有明顯壓迫神經或嚴重退化，則需考慮手術治療。

