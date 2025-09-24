自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》床單選錯色讓你徹夜難眠 好睡首選這2色

2025/09/24 18:52

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，最好睡的顏色首選是藍色及綠色床單，選對床單顏色，可能比任何安眠藥都更有效；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕睡前不要滑手機、洗個熱水澡來培養睡意，但怎麼還是翻來覆去睡不著？問題可能出在「床單顏色」！陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，紅色、黃色、黑色床單都是隱藏版的睡眠殺手，白色床單則是因人而異，最好睡的顏色首選是藍色及綠色床單，選對床單顏色，可能比任何安眠藥都更有效。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文指出，藍色床單是天然助眠神器，當藍色映入眼簾時，大腦會自動分泌褪黑激素，就像服用天然安眠藥一樣神奇，讓身心快速進入休息模式。使用藍色床單的人不只入睡速度快30%，睡眠深度也顯著提升。海泡沫綠或天空藍能創造寧靜、促進睡眠的環境，讓原本失眠的人重獲一夜好眠。

謝炳賢說，其次為自然界的安眠良方綠色床單，綠色代表大自然的寧靜，能有效降低心率和血壓，讓緊張的神經系統瞬間放鬆，就像躺在森林中一樣舒適。研究發現使用綠色床單的人壓力激素濃度明顯下降，睡眠品質改善達60%以上。綠色床單特別適合工作壓力大、精神緊張的現代人使用。更神奇的是，綠色還能緩解眼部疲勞，讓長時間使用電子產品的人獲得更好的視覺休息。

因人而異的白色床單

謝炳賢指出，白色床單對某些人來說是純淨天堂，對另一些人卻是失眠地獄。因為白色會反射所有光線，在月光或街燈照射下變得格外刺眼，就像睡在聚光燈下一樣難受。明亮的床單可能比淺色或柔和的床單更具視覺刺激性，特別是對光線敏感的人群。但另一方面，白色床單的心理純淨感可以幫助某些人放鬆心情，關鍵在於臥室的遮光效果是否完善。

睡眠殺手 紅色 黃色 黑色

謝炳賢表示，紅色床單是最危險的睡眠破壞者。當你躺在紅色床單上時，大腦會持續接收刺激訊號，就像一個永不停歇的警報器，讓神經系統無法放鬆！如果你經常使用紅色床單，換掉它就是改善睡眠品質的第一步。

謝炳賢提到，黃色床單看似溫暖舒適，實際上是睡眠的隱形殺手。統計顯示，溫暖色調如紅色、橙色和黃色更具刺激性，會讓你保持清醒和警覺，使用黃色床單的人入睡時間平均延長45分鐘。令人震驚的是，黃色會刺激大腦分泌更多腎上腺素，就像在睡前喝了一杯濃咖啡。

謝炳賢說，黑色床單雖然看起來神秘優雅，但對睡眠品質的影響令人意外。黑色會吸收熱量，讓床鋪溫度升高2-3度，造成夜間盗汗和翻身頻繁。更嚴重的是，黑色和棕色等深色可能會妨礙放鬆和睡眠品質，在心理層面產生沉重壓抑感。許多使用黑色床單的人報告出現噩夢增加、情緒低落等問題。

