健康網》大腸瘜肉切除後多久回歸日常？ 醫師提醒一次看

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾在大腸瘜肉切除後，常有疑問「醫師，我瘜肉切除後能吃燒肉嗎？」、「我能重訓嗎？」根據不同的疑問，胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤指出，對大多數患者而言，大腸鏡瘜肉切除術的恢復期相當短，鎮靜藥物的效果通常在幾小時內消退，但仍建議術後24小時內不要劇烈運動、坐飛機、操作危險機械，或做出重大決定。

吳宗勤在臉書專頁「腹內的日常 吳宗勤醫師」發文分享，大腸瘜肉切除（Polypectomy）後，依照風險發生的時間和危險機率來說，通常併發症都是在24小時內，少部份在48小時內，罕見會在1週內還有出現的可能。

吳宗勤說明，接受大腸鏡檢查並切除瘜肉後，身體需要一段時間恢復。雖然大多數人很快就能回復正常作息，但了解術後可能出現的症狀以及何時應該尋求醫療協助，對於確保安全順利的康復至關重要。

他接著說，在瘜肉切除術後，出現一些輕微且短暫的不適是正常的。這些通常是身體康復過程中的一部分：

1.腹脹與排氣：檢查過程中，醫師會將空氣灌入大腸以利觀察。這可能導致術後有腹脹感、腹部悶痛或絞痛。多走動並順利排氣是消化系統功能恢復的良好跡象，這些症狀通常在24小時內緩解，使用二氧化碳（CO2）取代空氣可以大幅減少不適。

2.輕微腹部絞痛與腹瀉：類似腸胃炎，當大腸在術後逐漸恢復正常蠕動時，可能會出現輕微的痙攣、絞痛和腹瀉。

3.少量直腸出血：如果切除了瘜肉，術後幾天內糞便中可能帶有少量血絲，或擦拭時衛生紙上有少量血跡。這通常是傷口癒合的正常現象。

4.疲倦感：清腸的準備過程、檢查本身以及可能使用的鎮靜藥物，都會感到疲倦。術後當天建議充分休息。

不常見但需提高警覺的症狀

雖然罕見，但瘜肉切除術後仍可能發生較嚴重的併發症。吳宗勤強調若出現以下任何症狀，請立即聯繫你的醫師或前往急診就醫：

1.嚴重或持續加劇的腹痛：輕微絞痛是正常的，但如果腹痛變得劇烈、持續不斷或越來越痛，這可能是嚴重併發症的警訊。

2.大量直腸出血：如果排便時出血量多（超過幾茶匙）、解出血塊，或持續從肛門出血，請立即就醫。

3.發燒與畏寒：體溫升高或發冷可能是感染或一種罕見的「瘜肉切除後症候群」的跡象，前者是短暫性腸道細菌跑進血液中，後者是腸壁的局部發炎反應。

4.噁心與嘔吐：術後若持續感到噁心或嘔吐，應告知你的醫療團隊。

5.頭暈或昏厥：感到頭重腳輕或暈倒，可能是體內出血或其他併發症的徵兆。

6.無法排氣或排便：如果術後長時間無法排氣或排便，可能代表腸道出現阻塞。

7.腹部僵硬、腫脹：肚子變得異常堅硬且腫脹，務必立即尋求醫療協助。

吳宗勤提醒，術後症狀的嚴重程度和發生機率，可能受到以下幾個因素影響，包括瘜肉的大小與數量，切除較大或數量較多的息肉，可能會稍微增加出血或其他併發症的風險；瘜肉的位置：瘜肉位於大腸的不同部位，有時也可能影響術後恢復的感受。

