每天喝牛奶≠補對鈣！醫師破解補鈣迷思：「吸收率才是關鍵」

〔即時新聞／綜合報導〕不少人以為每天喝牛奶就能補足鈣質、預防骨質疏鬆，但實際成效往往不如預期。亞東醫院創傷科醫師陳鈺泓分享「補鈣4大關鍵」與實用建議，並提醒補鈣的關鍵不僅是「吃得夠」，更要注重「吸收率」，才能真正累積骨本。

陳鈺泓今日在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文分享，門診中常遇到患者疑惑「每天都喝牛奶，為什麼骨密度還是偏低」？他強調，補鈣的關鍵不只在於攝取量，更要看身體能不能真正吸收。由於腸道一次能吸收的鈣有限，因此建議將鈣質攝取分配至早、中、晚三餐，比起單次大量攝取更能促進吸收並減少身體負擔。

除了補對時間，飲食中一些「隱性阻礙」也可能影響鈣的吸收。陳鈺泓提醒，菠菜、燕麥、糙米等高草酸與高植酸食物，會與鈣結合成不易吸收的化合物，建議應與富含鈣的食材錯開食用時段，以免相互干擾。另外，過量攝取咖啡因也會加速鈣質流失，他建議每日攝取量控制在300至400毫克（約兩杯中杯咖啡），同時避免在正餐後立即飲用咖啡、奶茶或濃茶，以提升鈣質吸收效率。

針對補鈣的最佳時機，陳鈺泓指出，夜間是骨骼修復與重建的重要時段，因此建議在晚餐後或睡前1小時補充鈣質，效果更佳。他推薦可選擇富含鈣質及健康脂肪的堅果種子類，如黑芝麻、杏仁、奇亞籽等，有助脂溶性維生素（如維生素D、K）的吸收。若搭配鮭魚、雞蛋等富含維生素D的食物，或透過適度日曬補充陽光維生素，更能幫助鈣質在體內順利吸收與儲存。他強調「補鈣不是靠感覺，更不是一天灌兩杯牛奶就萬無一失。真正的關鍵在於吃對食物、掌握時機，才能有效預防骨質疏鬆」。

