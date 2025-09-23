打抗生素免跑醫院！ 健保11月擬納「攜帶式輸注器」

「攜帶式輸注器」擬納入健保給付，讓需打抗生素的病人可帶回家進行24小時連續滴注治療，不必長時間留院或每日往返門診，預計11月1日上路。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕醫院病床吃緊，衛福部自今年8月起推動「非住院靜脈注射抗菌治療（OPAT）」，讓過去必須住院打抗生素的病人可改在門診接受治療，提升病床周轉率。衛福部長石崇良今（23）日出席中華民國開發性製藥協會（IRPMA）「2025誠信論壇」致詞時再次透露，本週健保共擬會將討論把「攜帶式輸注器」納入健保給付，讓病人可帶回家進行24小時連續滴注治療，不必長時間留院或每日往返門診，大幅提升便利性，也能減輕醫院壓力，預計11月1日上路。

石崇良指出，論壇核心精神「透明、公開、可預測」正是健保邁向下個30年的方向。今年適逢健保30週年，陸續推出多項新政策，包括在宅醫療與OPAT，目的都是讓高齡社會患者能「在地接受照顧」，縮短住院天數並降低感染風險。他強調，這類創新服務要真正落實，不能只靠醫療模式改變，更需要藥品與醫材產業配合，共同打造完善的醫療照護。

石崇良說，過去病人打抗生素必須住院，是因為藥物需1天3次給藥，無法在門診完成；長效型針劑雖能減少頻率，但多屬後線抗生素，恐造成抗藥性，如今已有輕便「攜帶式輸注器」，可將前線抗生素一次注入，病人帶回家即可完成治療，健保預計11月1日起納入給付。

健保署署長陳亮妤補充，OPAT特別適合輕至中度感染症患者，如肺炎、尿路感染等，過去必須住院，如今可在醫院或診所門診注射後返家。截至目前已有23家醫院、8家診所加入，215人完成療程，院所普遍反映良好。她指出，過去因藥物需每日多次給藥，病人不得不住院；現行多使用長效型抗生素，一天一次即可，未來若搭配攜帶式輸注器，還能做到24小時持續輸注，讓醫師依病情即時調整，更能兼顧感染控制。

台大醫院急診醫學部醫師、衛福部資訊處長李建璋日前也在臉書分享臨床觀察。他提到，日前台大急診留觀病人一度超過130人，但有4人改採OPAT，當天下午即可返家，等於釋出超過40個人日的床位，讓大廳病人幾乎清空。

李建璋強調，感染相關疾病占全院住院病人逾三成，以台大2000多床來看，只要平均縮短一天住院，就能每天釋出近600張床位，效果遠比增聘護理人力更顯著。OPAT雖多用於急診輕症，但潛力大，若能搭配「共享節省制度」，讓醫療團隊與健保共同分享成本節省，將進一步鼓勵醫院推動，兼顧病人品質與醫療效率。

