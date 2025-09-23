自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》「夜騎」正夯！ 6隱藏好處：超燃脂、強心肺

2025/09/23 19:02

長時間夜騎能鍛鍊耐力，提升心血管健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

長時間夜騎能鍛鍊耐力，提升心血管健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕入秋夜晚微涼，你是不是也想找個方法舒壓、又能兼顧健康呢？原來，夜間騎腳踏車不僅是休閒運動，更是許多上班族的「隱藏版養生法」。鳴堂中醫體系醫療長周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方鳴大夫周宗翰醫師鳴堂中醫體系醫療長」發文指出，夜騎的好處比你想像的還多，甚至能養成規律生活習慣。

夜騎6大好處一次看

1. 氣溫舒適不易中暑：白天太熱太曬，晚上涼爽，騎起來更輕鬆。

2. 空氣品質更好：尖峰時段過後車潮少，廢氣降低，等於天然的「人體空氣清淨機」。

3. 放鬆身心解壓力：夜晚人車少，環境安靜，有助釋放壓力，還能改善睡前心情。

4. 燃脂促代謝：白天久坐族，晚上補足運動量，幫助控制體重。

5. 強化心肺功能：長時間夜騎能鍛鍊耐力，提升心血管健康。

6. 養成規律習慣：固定夜騎當成「睡前運動」，更容易持之以恆。

周宗翰分享，他最愛的夜騎路線是「大稻埕貨櫃市集到萬華河濱」往返，不僅能運動，還能順路小酌或吃宵夜，讓運動後的夜晚充滿儀式感。

夜騎優先選擇自行車道或燈光明亮路段；圖為情境照。（圖取自freepik）

夜騎優先選擇自行車道或燈光明亮路段；圖為情境照。（圖取自freepik）

夜騎小提醒

●記得開車燈、裝反光片，確保安全。

●優先選擇自行車道或燈光明亮路段。

●運動後別立刻沖冷水澡，先伸展放鬆。

隨著秋意漸濃，與其宅在家滑手機，不如騎上單車，讓身體和心靈都動起來！

