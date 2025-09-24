自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》秋分潤肺養生！ 蜂蜜、水梨擺脫「燥」鬱

2025/09/24 14:29

秋分時節，蜂蜜可以幫助潤肺養生；圖為情境照。（圖取自freepik）

秋分時節，蜂蜜可以幫助潤肺養生；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋意漸濃，天氣逐漸轉涼，是否覺得皮膚乾乾、口乾舌燥，心情也容易憂愁？中醫提醒，秋分時節正是「潤燥養陰」的關鍵期，調理得宜才能避免身心不適。對此，翰醫堂中醫診所醫師曾柏翰在臉書專頁提醒，秋分養生有兩大重點：「滋陰潤燥、調劑身心」，可多吃梨子、銀耳、蜂蜜等水潤食材；按摩三陰交穴、合谷穴、足三里穴來放鬆身心。

這樣吃潤肺又安神

●潤肺食物：多吃梨子、銀耳、蜂蜜等水潤食材，能有效對抗秋燥，改善口乾舌燥。

●精神調養：秋天容易多愁善感？不妨多走出戶外散散心，舒展心情。

秋分必按3大穴位

●三陰交穴：滋陰養血、安神助眠，還能改善皮膚乾燥、穩定情緒。

●合谷穴：有助疏散風邪、提升免疫力，抵抗秋季轉換期的感冒不適。

●足三里穴：健脾和胃、補中益氣，讓營養吸收更順暢。

水梨也能有效對抗秋燥，改善口乾舌燥；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

水梨也能有效對抗秋燥，改善口乾舌燥；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

秋分習俗知多少？

除了養生，秋分也是民俗重要時節。古早農家流傳「黏雀子嘴」，將湯圓插在田邊，希望麻雀吃飽別啄食農作物，祈求豐收。加上中秋節剛過，秋分同樣適合祭月、賞月，象徵闔家團圓與祈求平安順遂。秋分是調養身心的最佳時機，只要掌握飲食、運動與穴位保健，這個秋天就能精神飽滿、好運滿滿。

