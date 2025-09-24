限制級
健康網》秋分潤肺養生！ 蜂蜜、水梨擺脫「燥」鬱
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕秋意漸濃，天氣逐漸轉涼，是否覺得皮膚乾乾、口乾舌燥，心情也容易憂愁？中醫提醒，秋分時節正是「潤燥養陰」的關鍵期，調理得宜才能避免身心不適。對此，翰醫堂中醫診所醫師曾柏翰在臉書專頁提醒，秋分養生有兩大重點：「滋陰潤燥、調劑身心」，可多吃梨子、銀耳、蜂蜜等水潤食材；按摩三陰交穴、合谷穴、足三里穴來放鬆身心。
這樣吃潤肺又安神
●潤肺食物：多吃梨子、銀耳、蜂蜜等水潤食材，能有效對抗秋燥，改善口乾舌燥。
●精神調養：秋天容易多愁善感？不妨多走出戶外散散心，舒展心情。
秋分必按3大穴位
●三陰交穴：滋陰養血、安神助眠，還能改善皮膚乾燥、穩定情緒。
●合谷穴：有助疏散風邪、提升免疫力，抵抗秋季轉換期的感冒不適。
●足三里穴：健脾和胃、補中益氣，讓營養吸收更順暢。
秋分習俗知多少？
除了養生，秋分也是民俗重要時節。古早農家流傳「黏雀子嘴」，將湯圓插在田邊，希望麻雀吃飽別啄食農作物，祈求豐收。加上中秋節剛過，秋分同樣適合祭月、賞月，象徵闔家團圓與祈求平安順遂。秋分是調養身心的最佳時機，只要掌握飲食、運動與穴位保健，這個秋天就能精神飽滿、好運滿滿。
