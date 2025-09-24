健康網》健康產品降低尿毒素？ 醫嘆：這是智商稅

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，任何號稱能夠減少洗腎毒素讓你不用透析的「健康產品」，都需要抱持懷疑態度；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少長期洗腎民眾曾看過「健康食品」聲稱吃完後，可以降低尿毒素，甚至可以免洗腎。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任提醒，現階段來說，任何號稱能夠減少洗腎毒素且讓你不用透析的「健康產品」，都需要抱持懷疑態度，小心交了「智商稅」。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，有位長期洗腎的病患複診時告訴他「找到超棒的健康食品，吃了之後兩天再抽血一次，毒素馬上變低」，事實上洗腎病人體內的毒素濃度，會隨著洗腎的頻率而有所變化，並非「健康食品」的功勞。

請繼續往下閱讀...

林軒任以垃圾車比喻洗腎，假設是每週一、三、五來收一次垃圾，星期一早上家裡已經有堆積三天份的垃圾，垃圾量當然是最高的，這就是星期一早上抽血時毒素指數會比較高；星期二早上垃圾剛被收走，垃圾量當然是最低的，早上抽血毒素指數也會比較低；星期三早上垃圾又堆了兩天，垃圾量雖然升高但會比星期一早上低一點。

林軒任說，洗腎患者的毒素主要由3方面決定，第1方面就是內生或代謝的尿毒素，主要是由飲食攝入，第2方面是自己的殘餘腎功能，殘餘腎功能越多毒素越低，第3三方面才是洗腎劑量，基本上洗的流速越快，時間越久，或是人工腎臟的膜面積越大，毒素清除率越高。

林軒任指出，基本上目前的藥物能夠幫助的，大多是讓慢性腎臟病患者的毒素產生速度下降，或是減少自己腎臟的負擔，進而減少毒素的累積，但目前尚無出現能夠讓洗腎患者的毒素有效下降的健康產品。如果有任何疑慮，請務必與你的主治醫師、護理師或營養師討論，他們才是最了解你身體狀況的專業人士。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法