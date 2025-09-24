自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》健康產品降低尿毒素？ 醫嘆：這是智商稅

2025/09/24 16:43

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，任何號稱能夠減少洗腎毒素讓你不用透析的「健康產品」，都需要抱持懷疑態度；情境照。（圖取自freepik）

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，任何號稱能夠減少洗腎毒素讓你不用透析的「健康產品」，都需要抱持懷疑態度；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少長期洗腎民眾曾看過「健康食品」聲稱吃完後，可以降低尿毒素，甚至可以免洗腎。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任提醒，現階段來說，任何號稱能夠減少洗腎毒素且讓你不用透析的「健康產品」，都需要抱持懷疑態度，小心交了「智商稅」。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，有位長期洗腎的病患複診時告訴他「找到超棒的健康食品，吃了之後兩天再抽血一次，毒素馬上變低」，事實上洗腎病人體內的毒素濃度，會隨著洗腎的頻率而有所變化，並非「健康食品」的功勞。

林軒任以垃圾車比喻洗腎，假設是每週一、三、五來收一次垃圾，星期一早上家裡已經有堆積三天份的垃圾，垃圾量當然是最高的，這就是星期一早上抽血時毒素指數會比較高；星期二早上垃圾剛被收走，垃圾量當然是最低的，早上抽血毒素指數也會比較低；星期三早上垃圾又堆了兩天，垃圾量雖然升高但會比星期一早上低一點。

林軒任說，洗腎患者的毒素主要由3方面決定，第1方面就是內生或代謝的尿毒素，主要是由飲食攝入，第2方面是自己的殘餘腎功能，殘餘腎功能越多毒素越低，第3三方面才是洗腎劑量，基本上洗的流速越快，時間越久，或是人工腎臟的膜面積越大，毒素清除率越高。

林軒任指出，基本上目前的藥物能夠幫助的，大多是讓慢性腎臟病患者的毒素產生速度下降，或是減少自己腎臟的負擔，進而減少毒素的累積，但目前尚無出現能夠讓洗腎患者的毒素有效下降的健康產品。如果有任何疑慮，請務必與你的主治醫師、護理師或營養師討論，他們才是最了解你身體狀況的專業人士。

更多名醫開講專欄 〉更多相關文章 〉

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中