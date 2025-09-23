自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》一代名廚謝文肺炎病逝 入秋了要注意呼吸道疾病

2025/09/23 18:13

一代名廚謝文因肺炎辭世，疾管署特別呼籲，入秋了，幼兒、老人要多注意呼吸道疾病，進行相關公費疫苗施打。（取自MICHELIN官網）

一代名廚謝文因肺炎辭世，疾管署特別呼籲，入秋了，幼兒、老人要多注意呼吸道疾病，進行相關公費疫苗施打。（取自MICHELIN官網）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一代名廚嘉林餐旅集團中餐廚藝總監、69歲的謝文，他的名字與米其林幾乎劃上等號，日前因肺炎病逝於香港，消息傳回台北，老饕震驚哀悼。他創辦「貳零捌公館」屬於奧菜私廚，僅有一桌，採預約制，一位難求。

無獨有偶地，藝人林熙蕾的90歲父親也因肺炎病逝。今（23）日已是秋分，疾管署發言人曾淑慧再次叮嚀，9/14-9/22類流感門診急診人次有11萬5930，較上一週（10萬2491人次）上升13.1%；COVID-19在（9/14-9/22）門診、急診就診人次計2184人次，較前一週（2615人次）下降16.5%。

不管是類流感、COVID-19可能併發肺炎、腦炎等，多數流感患者可以自行痊癒。根據國軍桃園總醫院衛教資料，肺炎是一種炎症反應，通常由感染性物質引起。可分為細菌性、病毒性、黴菌性肺炎，常於流行性感冒後發生或因抵抗力較弱而引發。

因為初期與感冒症狀相似，易錯過肺炎治療，往往已出現顫抖、快速高燒，或者是因呼吸和咳嗽加劇的針刺樣胸痛，咳出黃稠或沾有血絲或鐵銹色痰液，才警覺到是肺炎作祟。

肺炎的治療，主要投以抗生素，患者要多喝水並練習有效深呼吸、咳嗽，必要時要使用氧氣。對於幼兒及老年人為高危險群，針對65歲以上長者，疾管署呼籲，接受公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）。

