健康網》天然提升睪固酮的方法 餐桌上常見食物是好幫手

想要提升睪固酮分泌，可以從天然的食物中攝取，例如餐桌上常見的洋蔥、大蒜、蛋白質都是好幫手；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕讓許多男性困擾不已的「男性更年期」若發生，經常有睪固酮低下等狀況。男性荷爾蒙不僅關乎性功能，更影響情緒穩定與新陳代謝速度。事實上，想要提升睪固酮分泌，可以從天然的食物中攝取，例如餐桌上常見的洋蔥、大蒜、蛋白質，並且避免喝啤酒等做法，都能增添活力。

根據《網路醫生網站》（WebMD）報導，天然的食物就能提升睪固酮，包含洋蔥和大蒜、蛋白質、魚類、生蠔，與健康脂肪等，以下分別說明。

●洋蔥和大蒜

不只在廚房是好幫手，在臥室也能派上用場。它們可能幫助你產生更多、更健康的精子。這2種食材都能提升促使身體製造睪固酮。

●多攝取蛋白質

瘦牛肉、雞肉、魚和蛋都是不錯的選擇，豆腐、堅果和種子也含有蛋白質。若蛋白質攝取不足，身體會產生更多與睪固酮結合的物質，導致可供使用的睪固酮減少，影響其功能發揮。

●多吃魚類

富含脂肪的魚類，如鮭魚、鮪魚和鯖魚，含有豐富的維生素D。維生素D是天然的睪固酮助推器，因為它在荷爾蒙的生成中扮演關鍵角色。

●吃生蠔

這些貝類之所以被認為有助生育，是有原因的。它們含有的鋅幾乎是每日建議攝取量的5倍。鋅能幫助身體製造睪固酮。牛肉和豆類也含有鋅，而且早餐穀片裡常常會添加鋅。其額外好處是，鋅還能增強免疫力。

●控制飲食

地中海式飲食有助於維持體重，並預防胰島素阻抗，而胰島素阻抗與睪固酮下降有關。建議用健康脂肪取代飽和脂肪，例如橄欖油、酪梨和堅果。選擇瘦肉和全穀類，多吃蔬菜和水果。

●少喝啤酒

只要連續喝酒5天，你的睪固酮水平就可能下降。酒精會干擾身體多個荷爾蒙系統。重度飲酒者可能出現睪丸萎縮的情況。

●使用玻璃容器，避免塑膠

存放剩菜時要注意容器的材質。雙酚A（BPA）是一種存在於部分塑膠、罐頭和其他食品包裝的化學物質，它可能干擾荷爾蒙的生成。研究顯示，連續6個月每天接觸BPA的男性，睪固酮水平比沒有接觸的男性更低。

●增強你的力量

專注於肌肉鍛鍊。去健身房的舉重室，或是找個教練指導你進行器械訓練。不過要注意不要過度運動，過多的運動可能會使睪固酮水平失衡。

●充足的睡眠

當你入睡時，身體會分泌睪固酮。但是，如果你只睡5個小時，白天的睪固酮水平可能會下降15%，最好爭取每晚睡7到8小時。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

