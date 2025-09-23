過敏性鼻炎擾人 中醫對症下藥改善流鼻水

高雄秀傳紀念醫院中醫師江驊修（右）根據過敏性鼻炎患者體質辯證治療2個月，流鼻水等症狀大幅改善。（高雄秀傳紀念醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕一名34歲女性上班族嗜吃甜食、冷飲，深受過敏性鼻炎困擾，早上一起床就開始打噴嚏、流鼻水，伴隨頭脹痛、眼睛癢和疲倦等症狀，尤其在晨起和空汙嚴重時，症狀更為明顯；高雄秀傳紀念醫院中醫師江驊修根據患者體質辯證治療2個月，流鼻水等症狀大幅改善。

江驊修表示，透過中醫辨證，發現該名女患者平日嗜吃甜食、冷飲，導致脾胃損傷，出現中醫所稱的「脾失健運」，也就是脾臟功能失調，進而影響到肺部，而肺氣不足導致鼻竅不通暢，連帶造成身體免疫力不足，容易出現頻繁打噴嚏、鼻水量多等症狀。

江驊修指出，患者屬脾肺不足狀態，「脾」氣不足方面運用茯苓、白朮等藥材改善，肺氣不足則使用黃耆、人參補強，並結合辛夷、半夏等藥材改善通暢鼻竅、燥濕化痰，經2個月治療，患者鼻塞、流鼻水次數明顯減少，精神狀態也逐漸恢復。

江驊修強調，過敏性鼻炎患者若屬於脾肺不足者，平時應少吃甜食及生冷食物，才能減少症狀發生機率，環境周遭也須保持乾淨整潔，床單、被單等貼身寢具應常清洗，減少過敏原。

另外，過敏性鼻炎可能因空氣污染、灰塵、花粉、特定食物、動物毛髮皮屑、塵蟎、黴菌等因素，刺激鼻腔黏膜促使發炎，產生打噴嚏、流鼻水、鼻塞，伴隨眼睛、鼻子和喉嚨癢等症狀，病程往往不易治癒，且復發率高，提醒有相關困擾患者應盡快就醫，降低不適感。

