健康 > 護眼顧齒

健康網》3C族乾眼、白內障提早來報到？ 5大營養素護眼助攻手

2025/09/25 18:34

科博特診所院長劉博仁說，3C族除須注意勿用眼過度，日常也可補充維生素A、C、E等營養素，有助改善乾眼症、延緩白內障進展；示意圖。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁說，3C族除須注意勿用眼過度，日常也可補充維生素A、C、E等營養素，有助改善乾眼症、延緩白內障進展；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕長時間使用3C已成為現代人的日常，若不注重護眼，當心退化症狀提早來報到。科博特診所院長劉博仁便分享門診1位4旬男病患，因每天逾12小時使用電腦+手機，不僅檢查發現乾眼症嚴重，甚至出現早期白內障變化。建議3C族除須注意勿用眼過度，日常也可補充葉黃素或玉米黃素、維生素A、C、E、Omega-3、鋅與硒等5大營養素，有助改善乾眼症、延緩白內障進展。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，最近門診1位42歲的男病患，每天電腦加手機的使用時間超過12小時，經常工作到眼睛又乾又澀，甚至模糊到必須揉眼睛。經檢查發現，除有嚴重乾眼症，竟然連水晶體也出現早期白內障的變化。一般人以為白內障是6、70歲才會遇到的問題，但長時間近距離用眼、藍光刺激、生活壓力與飲食不均衡，都可能讓「視力年齡」提早老化，這也是3C過度使用帶來的警訊。

過度用眼5疾病易上身

劉博仁進一步說明，過度用眼可能帶來的疾病，包括以下5項：

1.乾眼症：長時間盯著螢幕，眨眼次數下降，淚液蒸發過快。

2.數位眼疲勞：頭痛、視力模糊、肩頸痠痛。

3.早發性白內障：水晶體長期氧化壓力過大，出現混濁。

4.黃斑部病變風險：藍光傷害視網膜細胞。

5.青光眼：低頭滑手機，增加眼壓，對於有家族史的人來說特別危險。

安全使用3C護眼4撇步

至於應如何安全使用3C？劉博仁建議應注意以下4個重點：

20-20-20原則：每用眼20分鐘，遠眺20呎遠20秒。

保持距離：手機≥40公分、電腦≥50-70公分。

環境要有光：避免於暗室盯著螢幕。

調整螢幕：降低亮度、善用防藍光模式或護目鏡。

科博特診所院長劉博仁建議，安全使用手機應注意避免於暗室盯著螢幕、善用防藍光模式；情境照。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁建議，安全使用手機應注意避免於暗室盯著螢幕、善用防藍光模式；情境照。（圖取自freepik）

維生素C、E助緩白內障

劉博仁並提及，想要抗乾眼與延緩白內障進展，日常可依循下列飲食重點，攝取有益護眼的各類營養素：

葉黃素、玉米黃素：如菠菜、羽衣甘藍、地瓜葉、玉米等，有助保護黃斑部。

維生素A：如胡蘿蔔、南瓜，有助維持角膜健康。

維生素C、E：如奇異果、柑橘、堅果等，可抗氧化、延緩白內障進展。

Omega-3：如鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽等，有益改善乾眼症。

鋅、硒：如牡蠣、南瓜子、巴西堅果等，幫助視網膜代謝，減少自由基傷害。

此外，劉博仁也具體提出護眼4撇步：

熱敷眼睛：溫熱毛巾敷眼5-10分鐘，改善乾澀。

眼周按摩：適度按壓睛明穴、太陽穴，促進循環。

足夠睡眠：睡眠不足會讓乾眼、眼壓更嚴重。

避免抽菸：菸害會大幅增加白內障和黃斑部病變的風險。

劉博仁提醒，這位男病患的例子提醒大家，眼睛退化不再是銀髮族的專利。過度使用3C，讓乾眼症、白內障、甚至黃斑部病變都可能提前來報到。好好保養眼睛，須從正確使用3C、均衡飲食、日常護理開始，才不會讓靈魂之窗提早「蒙上陰影」。

