中藥大廠「港香蘭」爆違規16品項停產回收 衛福部保證供藥無虞

「港香蘭」違反藥品優良製造規範（GMP），16項產品全面停產並勒令回收；圖為港香蘭觀光工廠櫃位。（取自台南旅遊網）

〔記者邱芷柔／台北報導〕本土中藥大廠「港香蘭」因嚴重違反藥品優良製造規範（GMP），衛福部中醫藥司昨公告，16項產品全面停產並勒令回收，全案已移送台南地檢署偵辦。中醫藥司司長蘇奕彰今（23日）受訪時強調，這次是主動查核發現的重大違規，為保障民眾用藥安全，公告採「從寬認定」，所有相關產品一律回收，同時也已徵詢其他七大藥廠補足產能，民眾不用擔心缺藥。

依衛福部公告，港香蘭違規情節包括在非GMP區域製藥、破壞生產環境、不同時間產品卻用相同批號、查核時缺乏批次製造紀錄、製程與核准登記不符，甚至出現數據缺漏、紀錄造假、原料流向不明等，嚴重危害用藥安全。

請繼續往下閱讀...

科學中藥的製造要符合GMP標準，只要藥材選擇、生產場域、包裝儲存等任一環節不符合規範，就會被認定為品質不合格的偽藥，依「藥事法」，在非GMP區域製藥就算偽藥，製造偽藥可處10年以下有期徒刑，並得併科新台幣1億元以下罰金。

蘇奕彰指出，衛福部每兩年定期查核一次，今年在台南市永康區的工廠發現空間異常，進一步查出港香蘭在「違法廠區」生產，8月18日查核當天，中央與地方衛生局合作盤點到深夜，隨後立即進入行政程序。港香蘭已被勒令全面停工，必須完成改善並經重新勘驗合格後才能復工，後續行政罰鍰則由地方衛生局依「藥事法」裁處。

針對外界憂心供藥問題，蘇奕彰表示，廠商目前配合度高，已主動回收改善，另已徵詢其他持有相同藥證的藥廠，均承諾可補足產能。他指出，COVID疫情期間中藥需求曾暴增三成，藥廠已有增產經驗，此次同樣能透過產能調整與庫存支援，確保健保用藥供應無虞。他也強調，港香蘭在2021年、2023年查核均未出現異常，這次是首次重大違規，顯示查核機制確實發揮作用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法