自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

中藥大廠「港香蘭」爆違規16品項停產回收 衛福部保證供藥無虞

2025/09/23 17:01

「港香蘭」違反藥品優良製造規範（GMP），16項產品全面停產並勒令回收；圖為港香蘭觀光工廠櫃位。（取自台南旅遊網）

「港香蘭」違反藥品優良製造規範（GMP），16項產品全面停產並勒令回收；圖為港香蘭觀光工廠櫃位。（取自台南旅遊網）

〔記者邱芷柔／台北報導〕本土中藥大廠「港香蘭」因嚴重違反藥品優良製造規範（GMP），衛福部中醫藥司昨公告，16項產品全面停產並勒令回收，全案已移送台南地檢署偵辦。中醫藥司司長蘇奕彰今（23日）受訪時強調，這次是主動查核發現的重大違規，為保障民眾用藥安全，公告採「從寬認定」，所有相關產品一律回收，同時也已徵詢其他七大藥廠補足產能，民眾不用擔心缺藥。

依衛福部公告，港香蘭違規情節包括在非GMP區域製藥、破壞生產環境、不同時間產品卻用相同批號、查核時缺乏批次製造紀錄、製程與核准登記不符，甚至出現數據缺漏、紀錄造假、原料流向不明等，嚴重危害用藥安全。

科學中藥的製造要符合GMP標準，只要藥材選擇、生產場域、包裝儲存等任一環節不符合規範，就會被認定為品質不合格的偽藥，依「藥事法」，在非GMP區域製藥就算偽藥，製造偽藥可處10年以下有期徒刑，並得併科新台幣1億元以下罰金。

蘇奕彰指出，衛福部每兩年定期查核一次，今年在台南市永康區的工廠發現空間異常，進一步查出港香蘭在「違法廠區」生產，8月18日查核當天，中央與地方衛生局合作盤點到深夜，隨後立即進入行政程序。港香蘭已被勒令全面停工，必須完成改善並經重新勘驗合格後才能復工，後續行政罰鍰則由地方衛生局依「藥事法」裁處。

針對外界憂心供藥問題，蘇奕彰表示，廠商目前配合度高，已主動回收改善，另已徵詢其他持有相同藥證的藥廠，均承諾可補足產能。他指出，COVID疫情期間中藥需求曾暴增三成，藥廠已有增產經驗，此次同樣能透過產能調整與庫存支援，確保健保用藥供應無虞。他也強調，港香蘭在2021年、2023年查核均未出現異常，這次是首次重大違規，顯示查核機制確實發揮作用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中