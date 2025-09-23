自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》川普「B肝疫苗嬰兒不該打」言論挨批 醫：疫苗預防效果佳

2025/09/23 18:36

近日川普對B肝疫苗提出反對意見，引發醫界撻伐。台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，新生兒階段是B肝防治的絕佳時機。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

近日川普對B肝疫苗提出反對意見，引發醫界撻伐。台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，新生兒階段是B肝防治的絕佳時機。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普在近日說出與疫苗相關之言論，引發各界譁然。他認為新生兒不應該接種B型肝炎疫苗；此話一出引發美國醫界嚴厲抨擊。台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，新生兒階段是B肝防治的絕佳時機，文獻指出，接種疫苗後，嬰兒因猛爆性肝炎死亡，以及慢性肝病與兒童肝癌的發生率皆大幅下降。

姜冠宇表示，孕期檢驗可能在「近期感染」的空窗期，或文件、系統錯置，導致「以為陰性、其實可傳染」。出生劑是安全網，補強這些不可避免的失誤。另外，正因為不是每位產婦都有完整紀錄；所以，普遍給予出生劑可避免「不知道要打」的漏失。新生兒與嬰幼兒可經家庭與照護環境早期接觸而感染（非僅母嬰）。出生劑能及早建立保護。

姜冠宇表示，B肝最重要就是母子垂直新生兒階段的防治，這與台大公衛流行病學研究所曾發表過的調查文獻吻合。最大幅下降出現在 1985–88 與 1989–92 出生世代，與政策變化吻合。另外，30 年後的血清流行病學：大學新生中，1974 年 6 月前出生者 HBsAg 陽性率約 9.7%，而1992 年後出生者降至 <1%。「直接反映了世代更替下的長期下降趨勢。」

姜冠宇表示，另一項 25到30 年追蹤亦顯示，HBsAg 陽性率由9到10% 逐步降至 <1%。嬰兒猛爆性肝炎死亡、慢性肝病與兒童肝癌都大幅下降；也減少了年長了後肝癌，以及肝硬化，要親人要肝捐來移植的人口。

台灣自 1986 年起全面新生兒接種、搭配高風險母嬰 HBIG，兒童 HCC 發生率顯著下降、帶原率自約 10% 降至 <1%（世代更替後）。英國亦由過去的選擇性策略轉為普及，並在 2023 年達成消除母嬰傳播目標。

姜冠宇認為，「美國是移民社會，其實應該要更積極投資，減少複雜社會的流行病負擔。大幅減少預防政策，可以說相當致命。」

