讓前額葉皮質活躍、增強股四頭肌 倒退行走益處多

倒退行走有多項益處，諸如讓前額葉皮質活躍、增強股四頭肌力量、鍛鍊臀部和脊椎等。（擷自X@LoriShemek）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕運動有益於身體健康是常識，但有種運動較少人實施，那就是倒退行走。即使看似古怪，倒退行走仍逐漸演變成1種明智健身策略。運動教練及日常健身者發現，倒退行走對身體的挑戰是向前行走無法企及的。越來越多研究也強調倒退行走益處，使其越發普及。

根據美國線上（AOL）報導，美國加州大學洛杉磯分校的科學家發現，倒退行走可以讓身為大腦記憶和決策控制中心的前額葉皮質活躍。1位哈佛大學培養的神經科學家進一步指出，倒退行走有助於培養更敏銳的注意力和更快回想起回憶的能力。

請繼續往下閱讀...

當人向後走時，股四頭肌不再透過腳跟地吸收每一步的衝擊力，而是變成了腳尖向腳跟滾動。這會以新的方式激活膕繩肌、小腿肌肉和穩定肌群。治療師推薦將這種動作用於膝關節康復。因為改變關節負荷有助於增強股四頭肌力量，同時減輕壓力。

倒退行走也更容易鍛鍊臀部和脊椎。有研究人員追蹤肌肉運動模式發現，反向行走可以鍛鍊支撐下背部的肌肉，同時伸展緊繃的腿筋。患有慢性背痛的人表示，在日常生活中實施倒著走路後，減輕了不適感。

倒退行走還有助於燃燒卡路里。根據已發表的代謝數據，以相同的速度運動情況下，倒著走比向前走多近40%能量消耗。

另外老年人也能嘗試倒退行走。對老年人來說，這類訓練可以增強穩定肌肉，提高步速，從而在日常活動時更有信心。這類訓練也能鍛鍊老年人大腦，因為打破常規步行節奏可培養主動集中注意力。研究表明，主動集中注意力與更快的反應時間和更好的解決問題能力有關。

即使只倒退行走10到15分鐘，也已被證明能夠促進認知能力。神經科學家認為，這種新穎運動能夠創造新的神經連接，有助於人類在老化過程中保持記憶力和執行功能。

值得注意的是，戶外倒退行走有絆倒的風險。專家建議初學者先在跑步機或空曠的走廊嘗試慢速倒退行走。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法