「腺病毒」挾其他呼吸道病毒 侵襲老幼！醫提預防之道

郭綜合醫院檢驗部長李文琮指根據該院住院病童統計發現，腺病毒常會聯手其他呼吸道病毒侵襲兒童。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕2歲李小弟有發燒等症狀到郭綜合醫院就醫，醫師診察有發燒、氣喘急性發作與支氣管肺炎等症狀住院，檢驗顯示他不僅感染腺病毒，還少見地合併感染其他4種病原體、包括人類鼻病毒/腸病毒、呼吸道融合病毒、黴漿菌和新冠肺炎病毒，幸及時經過3天治療，李小弟順利康復出院。

郭綜合醫院副院長、檢驗醫學部長李文琮表示，李小弟是該院近1年來呼吸道感染住院兒童中，罕見地感染腺病毒等5種病原體，加上其他兒童病例也顯示平凡又狡猾的腺病毒不只是單兵作戰，還會聯手其他呼吸道病毒侵襲幼童、老人與免疫力低下者。

李文琮說明，腺病毒是1種DNA病毒，主要感染呼吸道、腸胃道及眼睛，最易感染的族群是5歲以下的幼童；老人和免疫力低下者也易受到影響。這病毒主要經由飛沫、密切接觸或被污染的物品傳播，它可能引起發燒、喉嚨痛、結膜炎及腸胃不適，並可能導致更嚴重的肺炎。

目前，腺病毒缺乏專門的治療藥物，治療上主要依賴支持性療法。李文琮說，根據郭醫從2024年10月至2025年8月的統計，對該院263位因呼吸道感染住院的兒童進行多套式聚合酶鏈式反應法（FilmArray-multiplex PCR）檢測，發現腺病毒感染率9.1%（24/263），令人關注的是這些感染病例中有高達75%（18/24）合併其他病毒感染，這些發現說明腺病毒不只是「單兵作戰」，還常會與其他呼吸道病毒聯手侵襲，讓患者感染的臨床表現更為複雜。

李文琮認為，腺病毒雖不像流感或新冠病毒那樣知名，卻是兒童與社區感染的重要角色，認識它並懂得預防，才能避免成為隱形威脅，平時可加強勤洗手、避免與有感冒症狀者密切接觸、消毒清潔環境及戴口罩來防範。

郭綜合醫院檢驗部長李文琮提供腺病毒的防治策略。（郭綜合醫院提供）

