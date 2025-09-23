自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》如何戒除垃圾食物？ 美百萬網紅醫：7大技巧逐步擺脫

2025/09/23 17:36

現代人想擺脫垃圾食物，美百萬網紅專家建議，剛開始可準備水煮蛋等方便攜帶的小點心，逐漸減少對零食的依賴；圖為情境照。（圖取自freepik）

現代人想擺脫垃圾食物，美百萬網紅專家建議，剛開始可準備水煮蛋等方便攜帶的小點心，逐漸減少對零食的依賴；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活忙碌，為求方便，正餐時間總是零食、速食與含糖飲料果腹，長期依賴垃圾食物，容易導致肥胖，或增加糖尿風險。到底應該如何戒除垃圾食物？美國百萬網紅家庭醫師肯．貝瑞（Ken Berry）建議7項關鍵做法，包括：最好徹底清理生活環境，把垃圾食物丟掉；運用低醣、高營養食物取代垃圾食物；規劃餐食，避免隨意抓取垃圾食物。

醫生肯．貝瑞是美國的一位家庭醫師，他經營的YT頻道「KenDBerryMD」（肯．貝瑞醫師）有358萬人訂閱，他深知診間有不少病人受困於垃圾食物，曾拍攝「如何戒除垃圾食物的習慣」的影片分享可行的方法，他認為，只要掌握正確的方法，每個人都能逐步戒除。

肯．貝瑞提醒，這些方法並不會讓戒掉垃圾食物變得「容易」，但會讓它「沒那麼難」，以下是他歸納的7項做法：

1.承認問題是第一步

肯．貝瑞說明，戒除垃圾食物的第一步就是誠實承認自己有這項問題。無論是糖分依賴還是高度加工食品，都不應忽視。「站在鏡子前告訴自己，我愛吃垃圾食物，這沒關係，因為我即將採取行動改善它。」

2.清理環境，避免誘惑

要成功戒掉垃圾食物，清空生活環境至關重要。他建議，從家裡冰箱、櫥櫃開始，再到汽車、辦公桌與包包，將所有垃圾食物移除。吃這些垃圾食物往往是一時衝動，如果環境裡沒有誘惑，大腦就有時間冷靜思考。

3.讓家人與朋友成為盟友

肯．貝瑞指出，與其告訴別人自己正在戒除垃圾食物，不如直接告訴朋友家人自己逐步走向「糖成癮或垃圾食物成癮」。這樣能讓家人朋友理解並支持，甚至主動幫你擋下誘惑，成為對抗「成癮」的後盾。若有人始終不願配合，則可能需要保持距離。

4.以高營養低醣食物取代垃圾食物

肯．貝瑞建議，重新補充家中食材，選擇低碳水、高蛋白與營養密度高的食物。剛開始可準備水煮蛋等方便攜帶的小點心，逐漸減少對零食的依賴。他提醒，不要被「假選擇」誤導，例如以全麥麵包或水果奶昔取代汽水、零食，這些仍然含有大量糖分，會讓人嚴重陷入問題。

5.找出吃垃圾食物的觸發點

垃圾食物的誘惑往往來自特定情境或壓力，肯．貝瑞稱之為「觸發點」。例如：交通壅塞、同事的言行或財務壓力。「當你清楚標記出這些觸發點，就能重新拉回理性思考，避免衝動又回到舊有的習慣。」

6.餐食規劃、派對前可先吃飽

他建議，事先準備好能快速烹調的健康食材，避免因飢餓而臨時選擇垃圾食物。又或是，在參加聚餐或是派對前，先吃高蛋白、高脂肪、低醣等食物，讓自己吃飽，就能有效降低現場受誘惑的風險。

這樣一來，你就不會又餓又要抵抗誘惑。當你已經飽足時，面對甜甜圈或蛋糕，你會更有能力說「不要」。

7.壓力管理與睡眠同樣重要

壓力和睡眠不足常是又回去吃垃圾食物的主因。他強調，「重點不在於你有多少壓力，而是你如何回應它。」此外，若前一晚睡不好，大腦更容易做出衝動決定，追求糖分帶來的短暫滿足。因此，養成規律作息與改善睡眠品質，也是成功戒除垃圾食物的重要關鍵。

肯．貝瑞總結，戒掉垃圾食物的過程需要決心，當你成功走過來時，會變得更健康、更有掌控感。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中