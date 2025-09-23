自由電子報
健康網》川普稱孕期吃止痛藥恐生自閉兒 網友罵翻天

健康網》川普稱孕期吃止痛藥恐生自閉兒 網友罵翻天

2025/09/23 16:36

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普警告孕婦，勿服用含乙酼氨酚（Acetaminophen）的止痛藥，此成分與胎兒自閉症風險，有「非常顯著」的關係，引起不少人恐慌，美國醫學界譴責川普，「止痛藥」成全球熱搜關鍵字。

川普政府所指是孕婦服用止痛藥「泰諾」（Tylenol）會提高胎兒自閉症（autism）風險，該藥主要成分乙醯氨酚（Acetaminophen），這類中樞止痛藥還有感冒藥、感冒藥水及退燒藥也含有此成分，藥物有止痛、退燒作用，過去只有警告服用過量恐對肝臟造成損害。

醫界僅呼籲 孕媽別服非類固醇類消炎止痛藥

新竹國泰婦產部主治醫師張瑜芹在個人粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」指出，孕媽在輕微感冒不舒服可以適量服用藥物，只叮嚀勿選擇非類固醇類消炎止痛藥，如布洛芬的感冒藥，避免影響寶寶。

美國家庭醫師批川普此舉 沒有科學依據

在國外社群，川普這個言論也掀起熱議，不過皆一面倒斥責政府。一位美國家庭醫師伊曼紐爾．阿古博士（Dr. Emmanuel Aguh）說，將泰諾與自閉症劃上等號，是沒有科學依據，根據2024年《JAMA》對248萬位媽媽研究發現，她們懷孕期間使用乙酼氨酚與自閉症之間完全沒有因果關係。

美網友：自閉兒媽媽要背負多少責難

還有一位母親克勞蒂亞．布爾戈亞（Claudia Burgoa）生下3個孩子都是自閉症，她卻從來沒有服用過乙醯氨酚；一位前電視製作人安吉爾．詹姆斯（Angel James）直批川普，此舉是要大家責怪母親嗎？怪她們吃了乙醯氨酚，才生下自閉兒嗎？請不要再讓這些母親背負罵名好嗎！

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料，針對常見市售兩大類止痛藥，一是中樞止痛藥（乙醯氨酚類，Acetaminophen），另一為非類固醇類消炎止痛藥（Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug, NSAIDs），包含阿斯匹靈（Aspirin）及布洛芬（Ibuprofen）等。

●中樞止痛藥（乙醯氨酚類）
大部分的綜合感冒藥、感冒藥水及退燒藥含有此成分，主要會抑制中樞神經系統中前列腺素合成，具有退燒、止痛作用，但服用時要小心過量問題，可能會對肝臟造成損傷。

●非類固醇類消炎止痛藥
非類固醇類消炎止痛藥則是透過抑制體內的環氧化酶 （Cyclooxygenase），進而導致前列腺素之合成降低，達到消炎止痛的作用，不過該類藥品可能有腸胃道的副作用，所以本身有腸胃道問題，或是想服用止痛藥來治療胃痛的民眾，應避免使用這類型的止痛藥。

食藥署強調，止痛藥並非萬能，每個人對於藥品的反應不同，建議民眾在購買止痛指示藥前時，應與醫師、藥師或藥劑生討論，清楚表達自己身體的狀況，讓專業醫藥人員可以做出最合適的評估與建議。

