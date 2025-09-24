健康網》5水果讓你瘦身之路更順利！ 葡萄柚、櫻桃上榜

營養師蔡宜方分享，葡萄柚高含水，有助調節食慾、促進代謝，是減肥界的明星水果；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在減重期間害怕吃水果，覺得糖分太高，一不小心就會發胖。對此，營養師蔡宜方於臉書專頁「宜方營養師 健康・輕談」發文推薦5種適合減肥族吃的水果：奇異果、芭樂、櫻桃、葡萄柚、小番茄，並一一說明它們的優點。

蔡宜方表示，減肥族不需要太害怕吃水果，只要選對種類、掌握份量，搭配均衡飲食，就能幫助我們順利瘦身。她推薦以下5種低熱量、營養豐富又能增加飽足感的水果：

●奇異果：高纖低熱量，還含有奇異果特有酵素，能幫助消化，餐後來1顆剛剛好。另外還有促進排便順暢及控制體重之效。

●芭樂：富含膳食纖維及維生素C，升糖指數（GI值）低，飽足感強，是嘴饞時的救星。

●櫻桃：雖然吃起來甜度很高，但升糖指數卻很低，含有各種花青素，抗氧化力佳，減肥同時還能保養身體，當成小點心簡直零罪惡感。

●葡萄柚：酸酸甜甜滋味豐富、水分多又清爽，升糖指數也很低，含有幫助調節食慾、促進脂肪代謝的植化素，是減肥界的明星水果。

●小番茄：含有極高的β-胡蘿蔔素、維生素A及茄紅素，膳食纖維也不少，熱量很低，小小1顆方便清洗和攜帶，是減重時的好夥伴。

營養師蔡宜方指出，小番茄富含茄紅素且熱量極低，很適合減肥族食用；示意圖。（圖取自freepik）

針對減肥界的明星水果──葡萄柚，桃園新竹聖宜診所醫師吳易儒補充，它除了熱量低、高含水外、能促進代謝外，還有以下4大優點：

●增加免疫力：葡萄柚富含維生素C，這是一種強大的抗氧化劑，有助於保護細胞免受自由基損害，並增強免疫系統。

●助減肥：葡萄柚低熱量且富含膳食纖維，有助於促進健康的消化系統，減緩食物消化速度，有助於維持飽足感。

●護眼護膚：它還含有維生素A和多種抗氧化劑，有助於維持眼睛、皮膚和身體組織的健康。

●降低心臟病風險：葡萄柚中的某些成分，如植物化合物類黃酮，被認為有助於降低心臟病風險，降低血壓和膽固醇水平。

不過，她也提醒，雖然葡萄柚營養價值高，但包含一些化學成分，可能會影響藥物代謝，所以正在服用處方藥物的民眾，特別是降血壓藥物或抗凝血劑等，在食用之前先諮詢醫生建議。

