6種食物幫助維護粒線體 延緩身體老化

有6種食物有益於維護粒線體和延緩身體老化。圖為6種食物之一的開心果。（法新社）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕維持健康不僅是為了避免疾病，更是為了維持細胞的正常運作。幾乎每個細胞內都存在著粒線體，它們為身體提供運動、思考甚至自我修復所需的能量。隨著身體衰老，粒線體功能會逐漸減弱，但印度時報（TOI）指出，有6種食物有益於維護粒線體和延緩身體老化。

根據印度時報（TOI）報導，第1種食物是可可。可可含有一種名為PQQ（吡咯喹啉醌）的特殊化合物，它能夠幫助人體生成新粒線體，並維持現有粒線體的正常運作。如果人體處於嚴重壓力之下，PQQ也能保護粒線體免受壓力造成的傷害。選擇可可含量至少85%的黑巧克力，能夠以最低的含糖量帶來最大的益處。

請繼續往下閱讀...

第2種食物是莓果。藍莓、覆盆子等莓果富含名為多酚的天然植物化合物，它能夠減少發炎並保護粒線體。多酚能夠保護大腦功能，平衡血糖，並透過減少體內發炎來減少自由基造成的傷害。

第3種食物是開心果和芝麻。開心果和芝麻富含輔酶Q10，以及健康的脂肪和抗氧化劑，是有益於心臟和大腦健康的良好選擇。輔酶Q10透過幫助將食物轉化為可用能量的過程來幫助粒線體。輔酶Q10通常發揮抗氧化劑的作用，保護細胞免受衰老造成的損害。

第4種食物是螺旋藻。螺旋藻通常以粉末或片劑的形式出售。螺旋藻含有的藻藍蛋白，能促進人產生更多粒線體，還能增強人體修復DNA的能力，在細胞層面抵抗壓力。另外它還能對抗發炎和氧化壓力。

第5種食物是脂肪魚。鮭魚、沙丁魚和鯖魚等富含脂肪的魚類富含歐米伽-3脂肪酸，通常被稱為EPA和DHA。這2種健康脂肪能夠保護粒線體，減少發炎，並支持大腦、心臟和關節健康。它們也能改善身體對胰島素的反應，幫助控制血糖。

第6種食物是肉。肉類，尤其是草飼動物的肉，富含左旋肉鹼。左旋肉鹼是一種將脂肪酸運送到粒線體並轉化為能量的分子，它能加速脂肪燃燒，有助於在高強度運動中保持肌肉，並促進快速恢復。另外，家禽和魚類也富含左旋肉鹼。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法