自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

6種食物幫助維護粒線體 延緩身體老化

2025/09/23 15:54

有6種食物有益於維護粒線體和延緩身體老化。圖為6種食物之一的開心果。（法新社）

有6種食物有益於維護粒線體和延緩身體老化。圖為6種食物之一的開心果。（法新社）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕維持健康不僅是為了避免疾病，更是為了維持細胞的正常運作。幾乎每個細胞內都存在著粒線體，它們為身體提供運動、思考甚至自我修復所需的能量。隨著身體衰老，粒線體功能會逐漸減弱，但印度時報（TOI）指出，有6種食物有益於維護粒線體和延緩身體老化。

根據印度時報（TOI）報導，第1種食物是可可。可可含有一種名為PQQ（吡咯喹啉醌）的特殊化合物，它能夠幫助人體生成新粒線體，並維持現有粒線體的正常運作。如果人體處於嚴重壓力之下，PQQ也能保護粒線體免受壓力造成的傷害。選擇可可含量至少85%的黑巧克力，能夠以最低的含糖量帶來最大的益處。

第2種食物是莓果。藍莓、覆盆子等莓果富含名為多酚的天然植物化合物，它能夠減少發炎並保護粒線體。多酚能夠保護大腦功能，平衡血糖，並透過減少體內發炎來減少自由基造成的傷害。

第3種食物是開心果和芝麻。開心果和芝麻富含輔酶Q10，以及健康的脂肪和抗氧化劑，是有益於心臟和大腦健康的良好選擇。輔酶Q10透過幫助將食物轉化為可用能量的過程來幫助粒線體。輔酶Q10通常發揮抗氧化劑的作用，保護細胞免受衰老造成的損害。

第4種食物是螺旋藻。螺旋藻通常以粉末或片劑的形式出售。螺旋藻含有的藻藍蛋白，能促進人產生更多粒線體，還能增強人體修復DNA的能力，在細胞層面抵抗壓力。另外它還能對抗發炎和氧化壓力。

第5種食物是脂肪魚。鮭魚、沙丁魚和鯖魚等富含脂肪的魚類富含歐米伽-3脂肪酸，通常被稱為EPA和DHA。這2種健康脂肪能夠保護粒線體，減少發炎，並支持大腦、心臟和關節健康。它們也能改善身體對胰島素的反應，幫助控制血糖。

第6種食物是肉。肉類，尤其是草飼動物的肉，富含左旋肉鹼。左旋肉鹼是一種將脂肪酸運送到粒線體並轉化為能量的分子，它能加速脂肪燃燒，有助於在高強度運動中保持肌肉，並促進快速恢復。另外，家禽和魚類也富含左旋肉鹼。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中