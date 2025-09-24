健康網》「睡眠離婚」現正夯！ 分房好眠夫妻情感更加分

暖心全人諮商中心所長及諮商心理師、作家朴世光表示，睡眠不足讓人更容易焦躁、敏感，甚至對伴侶的小缺點特別「放大」；情境照。（圖取自）

〔健康頻道／綜合報導〕同床共枕在既有婚姻觀念中，可說是判別夫妻關係好壞的指標之一，但在現代，這個固有觀念已被已漸漸打破。暖心全人諮商中心所長及諮商心理師、作家朴世光分享，在歐美、日本，越來越多愛侶選擇「睡眠離婚（Sleep Divorce）」或稱「睡眠分居（Sleep Separation）」，但這並不代表婚姻出狀況，而是彼此不受生活習慣干擾，可以好好睡覺，反而讓相處更加分、關係品質佳。

朴世光於臉書專頁發文指出，「睡眠離婚」並不等於感情破裂，而是指各自分房睡。原因其實很單純：有人打呼、有人晚睡早起、有人翻身頻繁，長期下來讓另一半睡不好，進而影響感情。因此，與其每天在黑眼圈和情緒中交戰，不如乾脆「分床好好睡」，反而可讓彼此相處更愉快。

睡眠充足有助多巴胺分泌

朴世光表示，心理學與神經科學研究均指出，睡眠不足會影響大腦中負責情緒調節的「前額葉皮質」，讓我們更容易焦躁、敏感，甚至對伴侶的小缺點特別「放大」。此外，長期睡不好，也會增加焦慮與憂鬱的風險。反之，當睡眠充足時，大腦會分泌更多的多巴胺與血清素，讓人心情穩定、耐性提升，對彼此感情自然加分。

朴世光進而說明，分床或房睡，其實是一種愛的表現，許多伴侶也分享經驗，分床後不僅彼此沒有疏遠，反而能更珍惜雙方的互動。但在東方文化裡，常把「一起睡」視為親密的象徵。但事實上，親密不只存在於夜晚，更來自白天的陪伴與交流。如果你或另一半長期被失眠、淺眠困擾，不妨嘗試看看「睡眠分居」，觀察是否能換來更好的關係品質。

樂齡族睡眠分居現象普遍

此外，朴世光並指出，其實在樂齡夫妻間，「睡眠分居」更常見。隨著年紀增長，身體作息差異加大，有人半夜頻繁起夜、有人清晨4點自然醒，加上打鼾或睡眠呼吸中止症等狀況，往往讓彼此難以同房安睡。許多長輩因此選擇各自睡覺，卻更能在白天精神飽滿的相處，甚至有研究發現，這樣還能減少夫妻爭吵、延長婚姻關係的穩定度。

朴世光總結表示，無論是年輕伴侶或是銀髮夫妻，睡眠是心理健康與情感維繫的基礎；照顧好睡眠，其實就是在照顧愛。

