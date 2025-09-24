自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》「睡眠離婚」現正夯！ 分房好眠夫妻情感更加分

2025/09/24 15:27

暖心全人諮商中心所長及諮商心理師、作家朴世光表示，睡眠不足讓人更容易焦躁、敏感，甚至對伴侶的小缺點特別「放大」；情境照。（圖取自）

暖心全人諮商中心所長及諮商心理師、作家朴世光表示，睡眠不足讓人更容易焦躁、敏感，甚至對伴侶的小缺點特別「放大」；情境照。（圖取自）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕同床共枕在既有婚姻觀念中，可說是判別夫妻關係好壞的指標之一，但在現代，這個固有觀念已被已漸漸打破。暖心全人諮商中心所長及諮商心理師、作家朴世光分享，在歐美、日本，越來越多愛侶選擇「睡眠離婚（Sleep Divorce）」或稱「睡眠分居（Sleep Separation）」，但這並不代表婚姻出狀況，而是彼此不受生活習慣干擾，可以好好睡覺，反而讓相處更加分、關係品質佳。

朴世光於臉書專頁發文指出，「睡眠離婚」並不等於感情破裂，而是指各自分房睡。原因其實很單純：有人打呼、有人晚睡早起、有人翻身頻繁，長期下來讓另一半睡不好，進而影響感情。因此，與其每天在黑眼圈和情緒中交戰，不如乾脆「分床好好睡」，反而可讓彼此相處更愉快。

睡眠充足有助多巴胺分泌

朴世光表示，心理學與神經科學研究均指出，睡眠不足會影響大腦中負責情緒調節的「前額葉皮質」，讓我們更容易焦躁、敏感，甚至對伴侶的小缺點特別「放大」。此外，長期睡不好，也會增加焦慮與憂鬱的風險。反之，當睡眠充足時，大腦會分泌更多的多巴胺與血清素，讓人心情穩定、耐性提升，對彼此感情自然加分。

朴世光進而說明，分床或房睡，其實是一種愛的表現，許多伴侶也分享經驗，分床後不僅彼此沒有疏遠，反而能更珍惜雙方的互動。但在東方文化裡，常把「一起睡」視為親密的象徵。但事實上，親密不只存在於夜晚，更來自白天的陪伴與交流。如果你或另一半長期被失眠、淺眠困擾，不妨嘗試看看「睡眠分居」，觀察是否能換來更好的關係品質。

樂齡族睡眠分居現象普遍

此外，朴世光並指出，其實在樂齡夫妻間，「睡眠分居」更常見。隨著年紀增長，身體作息差異加大，有人半夜頻繁起夜、有人清晨4點自然醒，加上打鼾或睡眠呼吸中止症等狀況，往往讓彼此難以同房安睡。許多長輩因此選擇各自睡覺，卻更能在白天精神飽滿的相處，甚至有研究發現，這樣還能減少夫妻爭吵、延長婚姻關係的穩定度。

朴世光總結表示，無論是年輕伴侶或是銀髮夫妻，睡眠是心理健康與情感維繫的基礎；照顧好睡眠，其實就是在照顧愛。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中