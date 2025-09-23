自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》便秘不只是便秘 醫：恐是帕金森氏症警訊

2025/09/23 16:10

不少人飽受排便不順困擾，台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，腸道健康也影響自己的腦部健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全球人口高齡化，帕金森氏症患者也大幅增加。過去不少人認為帕金森氏症只是大腦出狀況，然而不少研究指出，腸道也影響大腦。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，便秘很可能不僅是腸胃的問題，更可能與腦部健康有關，甚至是帕金森氏症的早期警訊。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文表示，便秘常常不只是「老化的正常現象」。最新的研究發現，長期便秘不只是腸胃的問題，還可能和腦部健康有關；甚至可能是帕金森氏症提早發出的警訊。

腸道菌與短鏈脂肪酸 便秘背後的關鍵角色

張家銘表示，便秘看起來只是腸子「動作慢」， 但實際上和腸道菌群息息相關。腸道菌分解膳食纖維時會產生一種叫短鏈脂肪酸（short chain fatty acids，SCFAs）的小分子，包括醋酸（acetic acid）、丁酸（butyric acid）和丙酸（propionic acid）。

張家銘表示，這些短鏈脂肪酸能促進腸道蠕動、保護腸道黏膜、減少發炎， 是維持排便順暢的重要幫手。當腸道菌失衡、產酸能力下降時， 腸子動作變慢， 便秘就更容易找上門。

2025年發表在《Nutritional Neuroscience》的分析收錄了9篇研究、超過8百位受試者的資料， 發現帕金森氏症患者的糞便中，短鏈脂肪酸明顯比一般人少，但血液裡的丁酸、異丁酸（isobutyric acid）和丙酸卻比較高。這表示腸道裡短鏈脂肪酸不足，但因為腸道屏障變弱，讓這些小分子滲進血液，最後可能影響到大腦。

便秘：帕金森氏症的第一個求救信號

張家銘以他的臨床經驗提出看法：不少帕金森氏症患者在手抖、走路變慢之前，就已經有多年的便秘困擾；「有些人甚至在確診前十年就開始腸胃不順」。便秘不只是「排不出來」，它其實是一封身體寄出的警告信，提醒我們腸道菌群和腸腦軸已經開始失衡。「如果我們忽略這個訊號，問題可能一路從腸道傳到大腦，讓帕金森氏症的風險悄悄升高。」

生活上的調整 從餐桌開始顧腸道

生活上的調整就能幫助腸道回到健康狀態。張家銘表示，短鏈脂肪酸是腸道菌分解纖維的產物；所以調整的第一步，就是多吃膳食纖維。「每天至少5份蔬果，再加上全穀雜糧、豆類、堅果，都是很好的選擇。燕麥、洋蔥、蒜頭、香蕉、菇類這些富含可發酵纖維的食材，對增加丁酸和丙酸特別有效；能幫助腸道菌產酸，腸子動得更順，排便自然改善。」

張家銘表示，發酵食物也能加分：無糖優格、味噌、泡菜等，裡頭的益生菌能增加腸道菌的多樣性， 間接促進短鏈脂肪酸的生成。不過記得挑選少添加、低糖的產品，才能真正幫助腸道。

透過飲食排便日記了解自己

張家銘建議大眾，開始寫「飲食排便日記」：連續兩週增加纖維攝取，記錄每天的排便次數、形狀與氣味，也順便記下自己的精神狀態和睡眠品質。很多人都告訴我，纖維吃夠後，不只便秘改善，情緒更穩，睡眠也變好。這些小小的正向改變，就是腸道菌活化、短鏈脂肪酸增加的最好證據，也是身體給您的溫暖回應。「每一次觀察自己排便的細節，都是您為未來健康存下的一筆溫柔投資。」

