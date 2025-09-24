健康網》家中必備！ 營養師揭麻油優點：護心、抗老又健骨

營養師劉怡里指出，麻油含有豐富的不飽和脂酸與油酸，能夠保護心血管。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道麻油不只能補身嗎？它營養密度高，適度食用對人體健康大有益處。營養師劉怡里於臉書專頁表示，麻油含有豐富的不飽和脂酸與油酸，能夠保護心血管；此外，還包括能強化骨骼的木酚素類、延緩衰老的維生素E、穩定血脂的植物固醇、降低罹癌機率的酚類化合物等營養素。

劉怡里分享，現代人因為怕胖、怕血脂過高，都會特別忌口油脂，但適當攝取對身體健康卻非常重要。她強調，無油飲食是健康的大忌，會造成脂溶性營養素不足、骨鬆、掉髮、皮膚乾燥發癢、影響生育、荷爾蒙調節異常等，所以每天都要適度用油，並且選擇好油，如麻油、芝麻油。

請繼續往下閱讀...

劉怡里指出，麻油含有豐富的不飽和脂酸與油酸，媲美橄欖油，能保護心血管及大腦。不僅如此，它還具備人體所需的木酚素類、維生素E、植物固醇與酚類化合物：

麻油超營養 有助女性健康

●木酚素類（Lignans）：麻油當中的芝麻素（Sesamin）屬於木酚素類化合物，是一種存在於芝麻中的天然植化素，能提高抗氧化能力，舒緩女性更年期不適，加強骨骼健康。

●維生素E：主要富含γ-生育酚，能保護細胞膜，延緩衰老。

●植物固醇（Phytosterols）：結構與人體膽固醇相似，可以維持血脂健康，有效調節膽固醇。

●酚類化合物（Phenolic compounds）：抵抗氧化壓力，預防粥狀動脈硬化、降低癌症發生率。

那麼，1天要吃多少油才夠？劉怡里引述國健署的「每日飲食指南」資料指出，6大類食物中，油脂與堅果種子類建議民眾每天攝取1份，約3-7茶匙。可以在一餐中使用1-2茶匙來烹調，簡單的料理如麻油菠菜、麻油炒蛋、麻油雞等，都是良好的油脂來源。

劉怡里提醒，通常民眾在烹煮麻油料理時會加入薑和米酒，如果怕躁的人，可以少加一點，單純使用麻油來料理即可。

營養師劉怡里提醒，害怕吃麻油太躁的人，可以少加點薑和米酒。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法