健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》家中必備！ 營養師揭麻油優點：護心、抗老又健骨

2025/09/24 07:28

營養師劉怡里指出，麻油含有豐富的不飽和脂酸與油酸，能夠保護心血管。（資料照）

營養師劉怡里指出，麻油含有豐富的不飽和脂酸與油酸，能夠保護心血管。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道麻油不只能補身嗎？它營養密度高，適度食用對人體健康大有益處。營養師劉怡里於臉書專頁表示，麻油含有豐富的不飽和脂酸與油酸，能夠保護心血管；此外，還包括能強化骨骼的木酚素類、延緩衰老的維生素E、穩定血脂的植物固醇、降低罹癌機率的酚類化合物等營養素。

劉怡里分享，現代人因為怕胖、怕血脂過高，都會特別忌口油脂，但適當攝取對身體健康卻非常重要。她強調，無油飲食是健康的大忌，會造成脂溶性營養素不足骨鬆掉髮皮膚乾燥發癢影響生育荷爾蒙調節異常等，所以每天都要適度用油，並且選擇好油，如麻油、芝麻油。

劉怡里指出，麻油含有豐富的不飽和脂酸與油酸，媲美橄欖油，能保護心血管及大腦。不僅如此，它還具備人體所需的木酚素類、維生素E、植物固醇與酚類化合物：

麻油超營養 有助女性健康

●木酚素類（Lignans）：麻油當中的芝麻素（Sesamin）屬於木酚素類化合物，是一種存在於芝麻中的天然植化素，能提高抗氧化能力，舒緩女性更年期不適，加強骨骼健康。

●維生素E：主要富含γ-生育酚，能保護細胞膜，延緩衰老。

●植物固醇（Phytosterols）：結構與人體膽固醇相似，可以維持血脂健康，有效調節膽固醇。

●酚類化合物（Phenolic compounds）：抵抗氧化壓力，預防粥狀動脈硬化、降低癌症發生率。

那麼，1天要吃多少油才夠？劉怡里引述國健署的「每日飲食指南」資料指出，6大類食物中，油脂與堅果種子類建議民眾每天攝取1份，約3-7茶匙。可以在一餐中使用1-2茶匙來烹調，簡單的料理如麻油菠菜、麻油炒蛋、麻油雞等，都是良好的油脂來源。

劉怡里提醒，通常民眾在烹煮麻油料理時會加入薑和米酒，如果怕躁的人，可以少加一點，單純使用麻油來料理即可。

營養師劉怡里提醒，害怕吃麻油太躁的人，可以少加點薑和米酒。（資料照）

營養師劉怡里提醒，害怕吃麻油太躁的人，可以少加點薑和米酒。（資料照）

