自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

嘉基啟動「八福長照學苑」籌建募款

2025/09/23 15:36

八福長照學苑為結合「日間照顧」與57床「住宿式長照」等多元服務。（模擬圖，嘉基提供）

八福長照學苑為結合「日間照顧」與57床「住宿式長照」等多元服務。（模擬圖，嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院將於民雄雙福基督教醫院附近打造「八福長照學苑」，總經費預計耗資約5億元，自籌約3.5億元，對外勸募目標約1.5億元，預計於今（2025）年12月動工，今（23）天由嘉基院長陳煒主持籌建募款啟動記者會，邀請民眾響應支持在地長照服務需求。

嘉縣社會局長張翠瑤、民雄鄉長林于玲及玉山銀行、金龍冠食品公司等在地企業代表出席記者會表達支持。

籌建募款儀式，以方舟啟航為意象，邀請與會者一同揭示八福長照學苑服務理念，包含「身心和療」、「多元守護」、「療癒方舟」、「價值重現」、「溫心科技」、「共好激勵」、「青銀共融」與「夢想啟航」等八項創新服務。

陳煒說，八福長照學苑與一般長照中心不同之處，乃結合「日間照顧」與57床「住宿式長照」等多元服務，讓大嘉義地區的家庭能依據生活特性與不同的健康需求，選擇更適切的服務方案；其中也規劃大齡食堂、運動中心、多元共融共學空間、戶外綠化休閒區與寵物互動區等，兼顧關照長者及家屬的身心靈療癒。

戴德森醫療財團法人董事長高堂恩說，「八福長照學苑」與雙福基督教醫院相鄰，同步串聯醫療及長照資源，「八福」源自聖經中的重要典故，寓意真切祝福與盼望；「學苑」則展現使用者「活到老學到老」的具體互助生活體驗。

嘉基也宣布，今年12月4日將攜手金龍冠食品合辦「愛、希望與相遇 公益音樂會」；明年3月7日接續舉辦第二屆「八福公益路跑 #Bless Run & Run for CARING」活動，提供醫護及警消人員報名費半價優惠回饋。

戴德森醫療財團法人嘉基醫院今天舉行「八福長照學苑」籌建募款啟動記者會。（記者丁偉杰攝）

戴德森醫療財團法人嘉基醫院今天舉行「八福長照學苑」籌建募款啟動記者會。（記者丁偉杰攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中