自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

衛福部長揭「假日急症中心」有望11月上路！北市、桃園試辦

2025/09/23 15:16

衛福部長石崇良今（23日）親揭假日急症中心最新進度，台北、桃園擬先試辦。（記者邱芷柔攝）

衛福部長石崇良今（23日）親揭假日急症中心最新進度，台北、桃園擬先試辦。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕假日感冒、跌倒受傷卻只能直奔醫學中心急診？衛福部拋出「假日急症中心（UCC）」解方，衛福部長石崇良今（23日）說明最新進度，健保署將於本週共擬會議討論相關給付，配合公告程序，10月恐來不及開辦，最快11月就能上路，其中台北、桃園已選定據點，未來將在週日或連續假日早上8點至深夜12點，提供發燒、輕度外傷縫合等常見急症服務。

「假日急症中心」借鏡美、日、德經驗，原則上設在距離大型醫院車程10分鐘內，承接發燒、腹瀉、跌倒擦傷等「急但不重」的輕症患者，避免基層診所假日休診、病人只能湧入急診。健保署統計，這類檢傷第4、5級患者約占急診量兩成，若能有效分流至UCC，不僅可滿足病人需求，也能紓解醫院急診壓力。

石崇良出席中華民國開發性製藥協會（IRPMA）「2025誠信論壇」，會前接受訪問時表示，UCC預算將在健保署本週共擬會議討論，待通過並完成公告程序後，預估最快11月上路。他指出，目前規劃積極展開，尤其北市、桃園最主動，兩地衛生局長都有急診背景，「很清楚急診壅塞背後有很多因素需要處理，UCC就是其中一個方法，所以他們非常樂意配合。」兩市規劃都將先開設三個據點。

至於服務內容，石崇良說，設計大致與先前討論相同，鎖定週日與連假，提供內科、兒科、外科等門診，「簡單的縫合、外傷處理都可以，小朋友假日發燒，也能到這裡就醫。」同時配備X光、抽血檢驗及藥品，基本輕急症需求都能滿足，符合「輕症分流」的核心概念。

他進一步指出，台北市將利用聯合醫院院外門診中心，因空間大、設備齊全；桃園則規劃與部分地區型醫院合作，「有些一百床以下的醫院平常不開急診，本來也沒有人力去提供急診，但透過這個計畫，結合社區醫護人力，就能啟動服務。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中