衛福部長揭「假日急症中心」有望11月上路！北市、桃園試辦

衛福部長石崇良今（23日）親揭假日急症中心最新進度，台北、桃園擬先試辦。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕假日感冒、跌倒受傷卻只能直奔醫學中心急診？衛福部拋出「假日急症中心（UCC）」解方，衛福部長石崇良今（23日）說明最新進度，健保署將於本週共擬會議討論相關給付，配合公告程序，10月恐來不及開辦，最快11月就能上路，其中台北、桃園已選定據點，未來將在週日或連續假日早上8點至深夜12點，提供發燒、輕度外傷縫合等常見急症服務。

「假日急症中心」借鏡美、日、德經驗，原則上設在距離大型醫院車程10分鐘內，承接發燒、腹瀉、跌倒擦傷等「急但不重」的輕症患者，避免基層診所假日休診、病人只能湧入急診。健保署統計，這類檢傷第4、5級患者約占急診量兩成，若能有效分流至UCC，不僅可滿足病人需求，也能紓解醫院急診壓力。

石崇良出席中華民國開發性製藥協會（IRPMA）「2025誠信論壇」，會前接受訪問時表示，UCC預算將在健保署本週共擬會議討論，待通過並完成公告程序後，預估最快11月上路。他指出，目前規劃積極展開，尤其北市、桃園最主動，兩地衛生局長都有急診背景，「很清楚急診壅塞背後有很多因素需要處理，UCC就是其中一個方法，所以他們非常樂意配合。」兩市規劃都將先開設三個據點。

至於服務內容，石崇良說，設計大致與先前討論相同，鎖定週日與連假，提供內科、兒科、外科等門診，「簡單的縫合、外傷處理都可以，小朋友假日發燒，也能到這裡就醫。」同時配備X光、抽血檢驗及藥品，基本輕急症需求都能滿足，符合「輕症分流」的核心概念。

他進一步指出，台北市將利用聯合醫院院外門診中心，因空間大、設備齊全；桃園則規劃與部分地區型醫院合作，「有些一百床以下的醫院平常不開急診，本來也沒有人力去提供急診，但透過這個計畫，結合社區醫護人力，就能啟動服務。」

