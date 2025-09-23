自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

阿茲海默症「單株抗體」新療法 助輕度失智者延緩退化

2025/09/23 14:53

高雄榮總6月新引進單株抗體療法，可治療輕度阿茲海默症。（記者許麗娟攝）

高雄榮總6月新引進單株抗體療法，可治療輕度阿茲海默症。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕失智症近7成為阿茲海默症，患者到中後期會喪失自理及身體功能，為讓輕度者能延緩病程，高雄榮民總醫院今（2025）年6月引進「單株抗體」新治療，讓患者能老得有尊嚴。

71歲鍾女士是高榮第1例接受「單株抗體」治療的輕度阿茲海默症病人，目前獨居於屏東滿州，兒子潘先生說，外婆和阿姨皆有失智症，媽媽則是2年前確診輕度認知功能障礙並持續退化，會反覆問同一個問題、找不到證件並補辦多次，8月初到山上採竹筍迷路近6小時才被找到。

高榮老年身心科醫師朱哲生指出，阿茲海默症主要病因是患者腦部因類澱粉蛋白沉澱，造成神經細胞受損，而出現認知功能衰退，單株抗體藥物僅限用於治療輕度的阿茲海默症，可清除澱粉蛋白沉澱減緩退化，但須通過風險評估才能確認是否適用。

朱哲生表示，單株抗體藥物是採靜脈注射，全部療程為18個月共需注射39次，期間會搭配持續的副作用追蹤，含藥費、檢查費等須現須自費約150萬元，延緩退化的比例為療程的27%，約是5.3個月，等於加上療程的時間，至少可延緩23個月退化，患者家屬潘先生因見過太多親友中重度時的可怕，認為「絕對值得」。

朱哲生也強調，單株抗體並非萬靈丹，仍可能出現腦部水腫或出血現象等副作用，因此治療過程中，須安排定期影像監測，以確保治療安全，並建議搭配社區、長照據點活動才能事半功倍。

高榮院長陳金順表示，失智症是高齡社會最嚴峻的挑戰之一，希望藉由國際最新的治療藥物，給予病患更多選擇。

