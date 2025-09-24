健康網》醣+咖啡因水漱口運動不會累？ 研究揭關鍵是「它」

營養師科提斯說，運動時間長、強度較強時，會大量消耗體內儲存的肝糖，導致表現降低，因此運動過程中可補充醣類；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕運動時最擔心體力與耐力不夠，影響表現。營養師科提斯表示，國外研究曾指出，以醣水或咖啡因水來漱口，可透過口腔的接受器感知醣類、苦味，進而改善耐力與運動能量等。後續研究則發現，若兩者合併使用，卻未必能達到加乘效果。推測原因在於沒吃飽多久就去運動導致無效；但若空腹運動，或是吃完東西4小時以上、低醣飲食，或許可從醣+咖啡因水，漱口獲益。

肝糖減少能量、表現均降低

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，運動時間較長、強度較強時，會大量消耗體內儲存的肝糖，而肝糖減少=能量下降=降低表現，所以在運動過程中可補充醣類。但有些人腸胃道比較敏感，運動中補充醣類易不適，因此有另一些對策出現：以醣水或是咖啡因水來漱口。

科提斯說，先前國外研究發現，醣水漱口可以透過口腔的接受器感知醣類，接著活化腦部與獎勵及動作控制有關區域，因而改善耐力及衝刺表現。另，以咖啡因水漱口，也可透過口腔接受器感知苦味，活化背外側前額葉皮質，進而改善間歇運動能量及認知功能等。

那麼，如果醣+咖啡因摻在一起使用，是否會有更好的效果？科提斯說，國外研究結果卻發現與預期不同。不僅醣+咖啡因水漱口不一定真能促進運動表現，連醣水或是咖啡因水也是有人有效、有人無效。該研究團隊想知道原因為何，進一步分析許多過往研究，推測或許跟運動前有沒有吃飽有關。

餐後運動醣水、咖啡因水均無效

為了確認這個論點，研究團隊找了12位平均年齡23歲、規律運動的成年男性。在運動1小時前攝取高醣早餐，餐後1小時進行高強度腳踏車運動，並在暖身後及第4趟後，使用醣水、咖啡因水、醣+咖啡因水、水等4種不同溶液漱口10秒，然後檢測血糖、血乳酸、心律、自覺費力程度及心理愉悅感等。結果發現，吃完早餐之後1小時就去運動，不論漱什麼都不影響表現。

科提斯總結說，這個結果證實了一件事：吃飽沒多久就去運動，對於運動表現可能沒有太大幫助。推測因剛吃飽沒多久，味道活化腦部相關區域的效果較弱，刺激不了腦袋，便起不了作用。若把實驗情境考慮進去，對於間歇運動，如籃球、足球這類運動可能沒有幫助；但若是長跑，因後期肝糖消耗較多，或許仍有一些幫助。

