自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》醣+咖啡因水漱口運動不會累？ 研究揭關鍵是「它」

2025/09/24 15:53

營養師科提斯說，運動時間長、強度較強時，會大量消耗體內儲存的肝糖，導致表現降低，因此運動過程中可補充醣類；情境照。（圖取自freepik）

營養師科提斯說，運動時間長、強度較強時，會大量消耗體內儲存的肝糖，導致表現降低，因此運動過程中可補充醣類；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動時最擔心體力與耐力不夠，影響表現。營養師科提斯表示，國外研究曾指出，以醣水或咖啡因水來漱口，可透過口腔的接受器感知醣類、苦味，進而改善耐力與運動能量等。後續研究則發現，若兩者合併使用，卻未必能達到加乘效果。推測原因在於沒吃飽多久就去運動導致無效；但若空腹運動，或是吃完東西4小時以上、低醣飲食，或許可從醣+咖啡因水，漱口獲益。

肝糖減少能量、表現均降低

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，運動時間較長、強度較強時，會大量消耗體內儲存的肝糖，而肝糖減少=能量下降=降低表現，所以在運動過程中可補充醣類。但有些人腸胃道比較敏感，運動中補充醣類易不適，因此有另一些對策出現：以醣水或是咖啡因水來漱口。

科提斯說，先前國外研究發現，醣水漱口可以透過口腔的接受器感知醣類，接著活化腦部與獎勵及動作控制有關區域，因而改善耐力及衝刺表現。另，以咖啡因水漱口，也可透過口腔接受器感知苦味，活化背外側前額葉皮質，進而改善間歇運動能量及認知功能等。

那麼，如果醣+咖啡因摻在一起使用，是否會有更好的效果？科提斯說，國外研究結果卻發現與預期不同。不僅醣+咖啡因水漱口不一定真能促進運動表現，連醣水或是咖啡因水也是有人有效、有人無效。該研究團隊想知道原因為何，進一步分析許多過往研究，推測或許跟運動前有沒有吃飽有關。

餐後運動醣水、咖啡因水均無效

為了確認這個論點，研究團隊找了12位平均年齡23歲、規律運動的成年男性。在運動1小時前攝取高醣早餐，餐後1小時進行高強度腳踏車運動，並在暖身後及第4趟後，使用醣水、咖啡因水、醣+咖啡因水、水等4種不同溶液漱口10秒，然後檢測血糖、血乳酸、心律、自覺費力程度及心理愉悅感等。結果發現，吃完早餐之後1小時就去運動，不論漱什麼都不影響表現。

科提斯總結說，這個結果證實了一件事：吃飽沒多久就去運動，對於運動表現可能沒有太大幫助。推測因剛吃飽沒多久，味道活化腦部相關區域的效果較弱，刺激不了腦袋，便起不了作用。若把實驗情境考慮進去，對於間歇運動，如籃球、足球這類運動可能沒有幫助；但若是長跑，因後期肝糖消耗較多，或許仍有一些幫助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中