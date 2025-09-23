健康網》光口罩還不夠 醫警：空污PM2.5不只「肺毒」恐害失智

一項研究發現，空氣裡的PM2.5會加速大腦退化，讓失智症提早報到；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾可能以為空氣污染，會造成慢性咳嗽或是肺癌，然而，一項最新醫學研究發現，空氣裡的PM2.5（懸浮微粒）竟然也會加速大腦退化，它會讓失智症提早報到。

PM2.5正在悄悄偷走大腦的記憶。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」引述研究指出，PM2.5的直徑比一根頭髮還小30倍，它能穿過肺泡進入血液，甚至進軍腦部。這些微小粉塵就像「黑色快遞」，偷偷把毒素送進腦神經，長期下來造成：發炎反應，腦細胞像被煙燻一樣受傷；氧化壓力，腦子被慢慢「生鏽」；毒蛋白堆積，如β-澱粉樣蛋白與tau蛋白。結果就是神經元受損，大腦功能一點一滴退化。

不只如此，美國賓州大學進行研究，團隊分析602位屍檢病例，結果顯示，PM2.5 濃度每增加1 μg/m³，阿茲海默病病理風險上升近20%。也就是說，空污不只是「肺毒」，更是「腦毒」。

黃軒進一步表示，很多人以為「我沒有APOE ε4 基因突變，應該沒事」。但研究證實，就算排除基因、教育、社經地位，PM2.5依然能獨立增加失智風險。

一項研究發現，空氣裡的PM2.5會加速大腦退化，讓失智症提早報到。胸腔科醫師黃軒建議，多吃莓果可以降低發炎與氧化壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

如何減少PM2.5對大腦影響？

想守護腦袋的記憶力，不只是多讀書、多運動，還要從呼吸的空氣開始保護。黃軒提供以下4項關鍵做法：

1.高污染日戴口罩

N95 / KN95不是花俏，是能有效擋下大部分PM2.5 的「腦保護罩」。尤其在空氣品質紅爆時，千萬別拿布口罩湊合。

2.家裡用空氣清淨機

清淨機≠擺設！要記得定期更換濾網，否則就像拿髒抹布在空氣裡揮舞。檢查濾網壽命，通常3–6個月要換，依使用環境調整，搭配定期打掃。

3.挑對運動時段

清晨或深夜、靠近馬路的地方，空污最重。選擇非尖峰時段，或改去室內運動，讓運動真正在「養腦」，而不是「毒腦」。

4.飲食抗氧化

大腦就像電腦晶片，容易過熱。「抗氧化食物」就是腦袋的散熱器。蔬果（莓果類、深綠色蔬菜）、Omega-3（鮭魚、亞麻仁籽、核桃）能幫忙減少發炎與氧化壓力。

