今年首例 國內現本土「副傷寒」病例

2025/09/23 14:33

疾管署疫情中心主任郭宏偉（左）、疾管署發言人曾淑慧（右）說明國內最新疫情動態。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內出現今（2025）年首例本土副傷寒病例！疾病管制署今（23日）日公布，一名20多歲外籍男性返台後確診副傷寒，所幸已康復出院，這名男子曾在今年6月下旬至8月上旬赴印度旅遊，返台短暫居住中部，8月底出現發燒、腹瀉、頭痛等症狀，9月初就醫住院，10日檢驗確診，個案同住的3名接觸者採檢送驗，結果均為陰性。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，截至9月22日，今年副傷寒累計1例本土病例。回顧近5年，2021至2025年本土病例數分別為1、6、26、3、1例，境外移入病例則在2023與2024年間出現共4例，感染國家包括印尼、印度與柬埔寨。國際上，每年約有216萬例副傷寒病例，其中逾九成集中在南亞，主要國家為巴基斯坦、印度與尼泊爾，全球每年約造成1.4萬人死亡，多數為兒童。

疾管署發言人曾淑慧說明，副傷寒為第二類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起的腸道傳染病，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液污染的食物或飲水而傳播，潛伏期通常為1至10天，可傳染期為1至2週，常見症狀有持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心搏過緩或軀幹出現紅疹等。

曾淑慧說，若民眾出現發燒、腹瀉等疑似症狀，應盡快就醫並主動告知旅遊及飲食史；醫療院所如發現疑似個案，應於24小時內通報。她也呼籲，民眾隨時注意飲食及手部清潔，飲用水應煮沸或使用瓶裝水，食物須經過充分加熱煮熟後才可食用，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染，此外，落實良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水徹底清潔雙手，才能有效防範感染。

國內出現今年首例本土副傷寒病例。（疾管署提供）

民眾隨時注意飲食及手部清潔，才能有效防範感染。（疾管署提供）

