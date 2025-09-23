港香蘭藥廠嚴重違反GMP規範 衛生局列16品項籲勿服用

本土中藥大廠「港香蘭」嚴重違反優良製造規範，16項產品停止製造。（南市衛生局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕衛福部中醫藥司公布，本土中藥大廠「港香蘭」嚴重違反優良製造規範，16項產品停止製造。南市衛生局表示，與衛福部查察該廠於非核准場所製造藥品，已移請台灣台南地方檢察署偵辦，全案進入司法程序；衛福部責令業者全面停止製造作業，衛生局亦已命業者全面回收不合格藥品，倘有民眾購買該16項產品藥品，勿再服用。

根據衛福部中醫藥司公告內容，港香蘭藥廠違法事項，包括於非GMP區域製造產品、破壞原核定三級區之生產環境、不同時間生產品項使用相同批號、查核時生產中之產品無批次製造紀錄、製程與原始查驗登記核定事項不符、原始試驗數據缺漏或未依規定執行試驗、人員記錄不實及數據造假、部分原料庫存及流向不明及未建立完整運銷紀錄等情形。

衛生局說明，依藥事法規定製造藥物應先向中央衛生主管機關申請查驗登記，經核准發給藥品許可證之後，始得製造。藥物製造工廠需符合藥物優良製造準則（GMP）之規定，並經中央衛生主管機關檢查合格，取得藥物製造許可後始得製造。

未經核准擅自製造之藥品屬偽藥，依藥事法規定製造偽藥者處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金之刑責；明知為偽藥而販賣者則處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金之刑責。

